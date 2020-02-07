Український співак Іван Ганзера, який переміг у першому сезоні "Голосу країни", розповів про трагедію в родині

Своїм болем музикант поділився з журналістами програми "Життя відомих людей", передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Іван Ганзера зізнався, що її мама довгий час боролася з онкологічним захворюванням, але рак виявився підступніше.

Переможець першого сезону вокального шоу "Голос країни" заявив, що його вже покійна мама дуже багато зробила для того, щоб він став успішним артистом в Україні.

"Так сталося, що на "Голосі країни" всі бачили папу, але насправді мама дуже багато зробила для того, щоб я, власне, зараз був тим, ким я є зараз", - зізнався він у спілкуванні з журналістами.

Іван Ганзера також розповів, що мамі страшний діагноз поставили в 2015 році. Він хапався за будь-яку можливість заробити на лікування рідної людини, звертався до небайдужих в соціальних мережах.

Заради порятунку мами сім'я артиста продала сімейний автомобіль, який Іван подарував батькові після перемоги у вокальному шоу.

"Ми продали машину, продали будинок, а маму, на жаль, ми врятувати так і не змогли. На жаль, у Бога ми змогли купити тільки рік її життя. Вона перенесла дуже важку операцію, дуже дорогу операцію. Але, на жаль, вона померла", - відверто заявив Ганзера.

Раніше ми розповідали про те, що переможець "Голосу країни" Іван Ганзера потрапив у ДТП, коли їхав на концерт в Полтаву.

За словами музиканта, по дорозі їх підрізала машина, за кермом якої були іноземці арабської зовнішності. Ганзера зазначив, що вони не говорили українською/російською мовами, а вели себе досить агресивно. Пара викликала на місце події поліцію, але вона не приїхала.

За словами Ганзери, за останні 5 років він двічі викликав поліцію, і обидва рази його виклик був проігнорований. Поліцію чекали півтори години, так як в іноземців не було страховки.

Нагадаємо, що переможець «Голосу країни» потрапив у ДТП, все сталося по дорозі на концерт.

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