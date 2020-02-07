55-річна українська співачка Таїсія Повалій розповіла про негаразди, які буквально на кожному кроці переслідують її в останні дні

Зокрема, у артистки раптово погіршилося здоров'я, дали про себе знати минулі проблеми з ногами. Як передає Politeka.net, співачка поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в лікарняному коридорі - в масці на обличчі і в інвалідному візку. Артистка налякала зовнішнім виглядом прихильників: на ній сірі штани, чорна спортивна кофта та в'язана шапка з помпоном.

У підписі до фото Повалій повідомила, що крім проблем зі здоров'ям, навколо неї "божеволіє" техніка. Спочатку у неї зламалася кавоварка, про ремонт якої вона вже домовилася, але трапилася нова біда. Коли кавоварку завантажили в машину, не змогли виїхати з двору, так як зламалися гаражні ворота.

"Оооо, Боги, і тут моя Нога !!!!!!!!!! Минуле хапає мене за ноги)))) Друзья !!!! Вперед і тільки Вперед", - написала в соцмережі Таїсія.

Шанувальники тут же кинулися підбадьорювати знаменитість, бажаючи якнайшвидшого одужання. Багатьох цікавить питання, що сталося з ногами артистки, але та не зізнається.

"Таєчка, котику, ну що ж ви так? Сподіваюся, з ніжкою все добре!😭 Не можна хворіти! Тільки вперед! Бережіть себе, будь ласка!!! Люблю і обіймаю! ❤️"

"Господи! Що сталося? Сподіваюся нічого страшного 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 одужуйте скоріше! ❤️😥🙏 а минуле, воно не завжди погане, а більше хороше! Нехай гарне переборе погане! 😘"

"Наскільки я не забобонна, але тут реально повіриш у злий рок. Або в людську заздрість. Таєчка, бережіть себе"

"Фото настільки ввело мене в ступор,що не відразу стала читати описєТаечка,бережи себе,свою сім'ю і свій будинок❤️"

"Бачите скільки відданих шанувальників переживають за Вас. Я одна з них.Все буде добре,👍"

Раніше ми повідомляли, Повалій сколихнула публіку, коли заспівала в Москві українською мовою. До речі, артистка ось уже кілька років, як живе і працює в Росії.

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

Також Politeka чообщала, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресора.