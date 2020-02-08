Відома українська співачка Аліна Гросу показала новий образ у прозорій сукні
На фото Аліна позує перед дзеркалом у тренчі, а під ним можна побачити міні-сукня чорне, але прозоре. Через нього легко можна розглянути білизну співачки. Грозу зробила губи качечкою і зробила селфи. На тлі можна побачити якихось інших людей, а також стіл з різною їжею і чашками. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли оцінити фотографію або написати коментарі. Все із-за того, що знімок був опублікований в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.
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Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Аліна Гросу показала знімок, де вона маленька в церкві.
На знімку Аліна позує в білому одязі і з великим бантом на голові. Поруч можна побачити двох жінок з зав'язаними хустками на голові, також в білому одязі. Можна помітити і попа з великою бородою, який стоїть поруч. Якість фото досить слабке, але воно й зрозуміло, адже його зробили 20 років тому.
Фанати не змогли оцінити опублікований знімок, як і написати коментарі. Все із-за того, що він розміщений в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.
Повідомлялося, що Аліна Гросу з'явилася перед шанувальниками у вельми незвичному амплуа.
Артистка знімає новий кліп – у головній ролі – сама Гросу. В цей раз у міні-превью зіркова білявка не показувала себе напівголої або у тому подібне «настрої». В концепції нового відео, мабуть, вирішили копнути глибше банального «голого жіночого тіла».
Так на новому відео артистка здалася з обличчям, вимазаним червоною фарбою, ніби вона в крові, з подряпинами і навіть невеликими синцями. Волосся артистки також були злегка скуйовджене і вона при всьому при цьому випускала, ймовірно, сигаретний дим прямо в об'єктив камери.
Нагадаємо, Гросу кокетливо розстебнула плаття і покрасувалася перед дзеркалом
А ще Politeka писала, що Гросу в бездонному декольте засвітила все, що можна
Також Politeka повідомляла, що Гросу облягла принади тонкою тканиною і показала себе з усіх ракурсів