Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм новим виступом і тренуванням.

Проте безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців і піти на крайній захід. На додаток, на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу, хоча іноді і ігнорує власну заборону і відновлює доступ.

В цей раз вона вирішила показати себе під час виступу "Балерина зазеркалькалье цирку".

«Тепер для наших вистав важлива не тільки рівність і ширина сцени, але і її висота.🐣💃 Не менше 8 метрів. І підвіси. Чесно кажучи, страшнувато на висоті працювати..🐣 І не безпечно... Але так заворожує!🙏😊 Вчора я була така щаслива!🙏🌺💃 ДК "Комунарка" просто приголомшливий! А глядачі такі добрі і теплі!🙏😊🌺 Я рада була подарувати вам цей спектакль.😊», – написала зірка, нарвавшись на критику.

Варто відзначити, хоча зірка дотримується правил здорового харчування, як сама раніше розповіла, це мало допомагає її зовнішнього вигляду:

«Я фанат свіжої зеленої їжі і натуральних продуктів! В мою продуктовий кошик входять овочі і багато зелені: Айсберг, Романо, Селера, цибуля Порей, базилік. Обов'язково білки, які я їм вигляді курячого філе, перепелиних і курячих яєц. Молочку я майже не вживаю, але пару шматочків благородного сиру, завжди присутні в моєму раціоні», – расскзаала Анастасія.

До речі, останні знімки зірки стали тому подтвержеднием - артистка виглядала втомленою і зовсім не такий, як без макіяжу, яким часто хвалиться.

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