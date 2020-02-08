Фотограф і експерт проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк у відвертому вбранні розбурхала фантазію фанатів
Як передає Politeka, Соня є активним користувачем мережі Instagram, де частенько радує передплатників новими знімками, зробленими під час фотосесій, так і в повсякденному житті.
На знімку Плакидюк вразила своєю відвертістю, а також повідомила про прем'єру нового кліпу "Лей, не шкодуй" українського поп-виконавця Макса Барських, в якому, по всій видимості, прийняла участь.
На фото Соня Плакидюк застигла в еротичній позі з напівоголеним чоловіком на задньому плані.
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Для фотосесії дівчина вибрала чорний корсет і панчохи в сітку, а зверху накинула яскраво-рожевий плащ. Відвертий образ доповнив яскравий макіяж на обличчі.
В коментарях передплатники вже встигли залишити свої відгуки, зазначивши, що Соня виглядає шикарно.
«Блін.. от де справедливість? З неба спустилася Богиня, а поряд з нею стоїть... 🙊», «шикарний Кліп, Соня як завжди чудова 💚», «Красуня», «Соня, я трохи не "впісялася" коли Вас у кліпі побачила 😍 вибачте за прямоту мови 😁», - пишуть в мережі.
Раніше ми писали про те, що Соня Плакидюк не боялася показати себе без макіяжу в мережі.
На представленому фото Плакидюк фотографує сама себе в дзеркалі. Очевидно, що дівчина тільки прокинулася, так як на ній немає ні грама косметики. Крім того, вона позує оголеною, лише злегка прикрившись простирадлом.
У комментрариях передплатники вже встигли залишити свої відгуки, зазначивши, що Соня виглядає без макіяжу молодше своїх років.
«Без косметики, виглядаєш молодше 💕», «Ваууууууу така красива без макіяжу 😍😍😍», «Ви дуже гарна», «Ви від природи така руденька ?», «Чудова 💫♥️», - пишуть у соцмережах.
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