Дорожньо-транспортна пригода забрала життя голлівудського актера Орсона Біна

Трагедія сталася в районі Веніс в Лос-Анджелесі учора ввечері, 7 лютого, передає таблоїд CBS Los Angeles.

У пригоді, в результаті якого загинув актор театру і кіно, були задіяні два автомобіля, повідомляють журналісти з посиланням на інформацію поліцейських. Один з транспортних засобів зачепив 91-річного актора,через що він впав на дорогу й опинився під колесами другої машини.

Обидва водії залишилися на місці ДТП і надали правоохоронцям всю необхідну інформацію.

В Остіна Біна – солідна фільмографія. Він знявся быльш ніж у ста художніх стрічках і серіалах, серед яких такі як «Анатомія вбивства», «Внутрішній простір», «Як я зустрів вашу маму», «Відчайдушні домогосподарки», «Бути Джоном Малковичем».

Однак найбільшу любов глядачів Біну принесла ігрова програма «Говори правду», яка була дуже популярна в Америці в 1960-1980 роках.

У 70-х роках минулого століття актор на якийсь час пішов з кіно і навіть поїхав в Австралію, проте потім повернувся, не витримавши неробства.

В Остіна Біна було дуже бурхливе особисте життя. Він тричі одружувався. Його остання супутниця актриса Еллі Міллс була молодша за нього на 23 роки. Пара побралася в 1993 році.

Раніше ми розповідали про те, що в США на 104-му році життя помер легендарний актор Кірк Дуглас. Він помер 5 лютого. Про смерть батька повідомив його син Майкл, який продовжив акторську династію Дугласів.

«Для всього світу він був легендою, актором із золотого століття кіно, який дожив до його золотих років, гуманістом, чия прихильність до справедливості, в яку він вірив, встановлює стандарт для всіх нас», – розповів убитий горем син.

Нагадаємо, померла справжня легенда Голлівуду, його фільми дивилися всі.

Як повідомляла Politeka, зупинилося серце знаменитої актриси-українки «її вродою захоплювалися мільйони».

Також Politeka писала, що пішла з життя знаменита російська актриса: «зоряний чоловік залишився вдівцем»