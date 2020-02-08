Сьогодні склався цілий ряд зіркових пар, які почали свої романтичні стосунки просто зі знімального майданчика

Про це повідомляє Politeka.

Так, першою з них можна назвати Катю Осадчу та Юрія Горбунова. Історія їх відносин почалася на проекті «Голос. Діти-2». В одному з інтерв'ю ведуча зізналася, що спершу не сподобалася Горбунову, тому у них були суто робочі стосунки. Але пізніше вони усвідомили, що їм не вистачає один одного. Зараз вони – чоловік і дружина, які виховують сина Івана.

Далі йдуть зірки «Ігри престолів» Кіт Харінгтон і Роуз Леслі. Почуття акторів зародилися в 2011 році на знімальному майданчику. Дівчина грала кохану Джона Сноу, якого грав Харінгтон. Одружилися вони в 2018 році, підлаштовуючи свято під графік зйомок «Ігри престолів».

Ніколь Кідман і Том Круз також познайомилися на знімальному майданчику, коли знімалася картина «Дні грому» у 1990 році. Подейкують, що іскра між ними блиснула майже відразу. Для того, щоб відвести Кідман під вінець, Крузу довелося розлучитися з актрисою Мімі Роджерс. Однак і ці відносини закінчилися розлученням. Точкою стали зйомки «Ванільного неба», на якій Круз зрадив їй.

На четвертому місці - Райан Гослінг і Рейчел Макадамс. Актори познайомилися на зйомках фільму «Щоденник пам'яті». На той момент вони один-одному дуже не сподобалися і навіть просили режисера картини замінити партнера. Також вони лаялися. Іноді – навіть на знімальному майданчику. Лише після завершення зйомок, вони перетворилися пару. Однак розлучилися, через більше трьох років відносин.

Не менш цікавою виглядає формування пари Райана Рейнольдса і Блейк Лайвлі. Вони познайомилися на зйомках «Зеленого ліхтаря». На той момент, обидва були у відносинах: Рейнольдс був одружений на сексуальному Скарлетт Йоханссон, а Лайвлі зустрічалася з Пенном Беджлі.

У вересні 2012 року пара одружилася. Зараз вони виховують двох доньок – Інес і Джеймс.

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