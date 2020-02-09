Український артист, композитор Андрій Данилко, відомий образом Вєрки Сердючки, розповів, що думає з приводу заборони виступати в Україні зіркам, які давали концерти в Росії

Про це Данилко, який зараз є журі на українському Національному відборі на Євробачення, розповів у коментарі Telegram-каналу Pavlovsky News.

За словами артиста, він «ніяк» не ставиться до ініціативи щодо заборони артистам, які виступали в Росії, брати участь у Національному відборі. Він підкреслив, що йому не цікава політика конкурсу щодо Росії.

«До цього вирішіть, скануйте, придумайте закони, у чому виступати, що говорити, що співати, які аналізи – це перевірте все, а ми оцінимо виключно пісню», - заявив Данилко.

Сам він давно не виступає в Росії. Говорить – не запрошують.

«Концерти Вєрки Сердючки в Росії зняті з 2014 року. Її вже й не запрошують, знають, що не поїде Сердючка», - зізнається Данилко.

За його словами, люди, які організовують корпоративи, не проводять їх у Москві, тому артиста часто запрошують виступати в Європу. Він зазначив, що незабаром у нього буде разовий концерт в Штутгарті.

«Нас не підставляють, вони проводять їх у Швейцарії, Швеції, наприклад», - розповів артист.

Нагадаємо, що зірка Нацвідбору Марина Круть підтримала заборону на виступ українських зірок в Росії. За її словами, артисти повинні мати громадянську позицію. На думку співачки, в Україні достатньо можливостей для кар'єрного зростання.

Зазначимо, що дівчина зі своїм номером стала лідером першого півфіналу Нацвідбору. Вона заспівала пісню «99» під супровід бандури.

Нагадаємо, що інтимні фото Данилко з «мамою Сердючки» на відпочинку облетіли мережу: «Ідеальна пара».

Як повідомляла Politeka, мама Сердючки вразила видом в купальнику і без макіяжу, гарячі кадри: «Просто бомба!».

Також Politeka писала, що мама Вєрки Сердючки показала свого чоловіка і вразила видом в звичайному житті: "не впізнати".