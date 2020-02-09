14-річна Маша, старша дочка української співачки Олі Полякової, не відстає від матері і радує шанувальників знімками в соцмережі

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, яким дещо налякала фоловерів. Маша постала з маскою на обличчі у вигляді тигра. На новорічних канікулах школярка відправилася разом з мамою на гастролі до Північної і Південної Америки. І тепер вирішила поділитися з фанатами секретами краси. За словами дівчинки, саме ця маска дозволила їй захистити шкіру обличчя від пересихання і впливу солоної води.

Деякі коментуючі зазначили, що "зволоження обличчя" в холодній Україні в даний час зараз не актуально. Інші ж прийшли в повний захват від кадру Маші.

"Маша, яка Америка, у нас в Жмеринці зволожене обличчя від морозу тріснуло б"

"Жах!"

"Тебе не впізнати. Багатою будеш.❤️"

"😍Шикарна леді! Сильна, горда, чарівна і мудра!😘 просто чарівна💜💜💜"

"Клас! Не бачила ще таких!👍"

"ля, тигриця🐯😂👍"

Раніше ми повідомляли, доросла дочка Полякової здивувала публіку, показавши себе у відвертому фото. Такого від школярки не чекав ніхто. Дівчина з'явилася в бікіні чорного кольору, посвітивши соковитими принадами.

"Мрійниця, як мама", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, Полякова в Мексиці влаштувала гарячу фотосесію разом з дочкою на пляжі. Красуні так схожі, наче сестри. Маша так підросла, що вже наздогнала маму. Зовсім скоро дівчинка зможе затьмарити своєю красою співачку.

Вони позували, стоячи на колінах біля кромки океану, застигнувши в момент поцілунку. Від цього кадру кидає в жар.

"Хтось вміє прогинати спину, а кому ще належить навчиться))"; "Маша ти красуня,вся в маму навіть краще"; "Де мама а де дочка???";

"Дуже красива 😍 таке відчуття що твоя мама це твоя сестра 😍"; "Такі солодкі😻💛💛", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

Як повідомляла Politeka, Полякова показала подорослішала дочка-красуню: «Ось це кошеня!».

Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала доросле фотосесію в прозорій сукні.