Екс-учасниця ВІА Гра показала відвертий кадр зі своєю творчою командою

Міша Романова постала перед камерами з, ймовірно, шоу-балетом - всі артистки були у відвертих сценічних вбраннях. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співачки.

На новому кадрі, опублікованому зіркою сцени, вона позувала на бекстейджі виступу з підтанцьовкою. Дівчата, як і Миша, були одягнені практично ідентичні костюми, що складаються і шкіряних ботфортів, панчох або колгот в сіточку і темних поясків. Сама Романова була ще й у темному шкіряному бра, таким чином частково засвітивши свої груди.

Артистка стояла на знімку по центру, її волосся були укладено класичною хвилею, вона злегка посміхалася. Дами з творчої групи виконавиці також привернули увагу її фоловерів. В коментарях багато фраз про привабливість жінок, їх приголомшливі фігури і відвертість сценічних нарядів артисток.

Раніше екс-ВІА Гра Джанабаєва красувалася в блискучій сукні в підлогу, а її напарниця в подібного виду комбінезоні. Наряд Альбіни був відмінний глибоким V-подібним декольте.

Волосся артистка підібрала у високий хвіст, співала зі всією пристрастю, а також написала під відео про те, що ніколи не пізно почати любити себе і вчитися цьому - ніколи, також, пізно.

Шанувальникам артистки дуже ролик сподобався, на відео артистки співали в оточенні шоу-балету та виступ нагадував ті, які зазвичай показують на "голубих вогниках" або подібного формату новорічних тематичних концертах.

Фолловери пишуть, що Альбіна прекрасно виглядає і ще дасть фору багатьом молодим, щоправда, не всі так вважають, знайшлися серед фанів в мережі і такі, які ясно висловили співачці, що та помітно постаріла.

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