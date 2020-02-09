Українська спортсменка Ганна Різатдінова поділилася з шанувальниками своєю новою філософією життя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

У себе на сторінці олімпійська чемпіонка опублікувала яскравий знімок, на якому вона з вечірнім макіяжем красується у витонченому чорному платті. Завдяки незвичайному фасону з горловиною і голим плечам, гімнастка, у якої і так чудова спортивна фігура, виглядає ще гарнішою. На знімку дівчина підняла одну руку, щоб вигини її тіла було видно ще краще.

«Ще пів року тому я хотіла мати книгу з усіма відповідями на мільйон моїх запитань!!! Зараз розумію, що жити за правилами і шаблонами - це як мінімум обтяжує життя! Як ніби домоклов меч супроводжує тебе на твоєму шляху. Немає правильно і неправильно. Є наше життя! Воно єдине і неповторне!! І тільки в наших руках пензель, для створення картини», - залишила Різатдінова підпис під постом.

Шанувальники артистки стали міркувати, чому присвячений цей пост. Одна з передплатниць порадила гімнастці звернутися до психолога.

«Анна, хороший психотерапевт все одно завжди до речі. Після вашого інтерв'ю у Маши Єфросиніної прям хотілося порадити поговорити з людиною, яка реально розбирається в психології. І вона б відкрила вам очі на події, що здаються вам якоюсь таємницею», - зазначила жінка, згадавши відверте інтерв'ю Анни, в якому вона багато плакала і розказувала про своє життя.

Всього за півгодини пост набрав більше тисячі лайків.

Ганна Різатдінова – українська гімнастка, учасниця проекту «Танці з зірками», де вона посіла друге місце. Широко відомою спортсменку зробив роман з одіозним політиком Олександром Онищенком, від якого гімнастка народила сина Романа.

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