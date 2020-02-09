Прийомна дочка українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала, як виглядає відразу після душу

Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На фото, яке вона опублікувала в сториз, юна дочка Потапа позувала без одягу, обернувшись лише білим рушником. Горова притулилася до одвірка губами і носом, і повернулася до камери напівбоком.

21-річна донька знаменитості явно насолоджується своїм новим іміджем з рожевими волоссям. Вона підписала знімок англійською: «Pinky», що в перекладі означає прислівник «рожево».

Свій образ красуня доповнила білими носочками з написом, яку складно розібрати.

Користувачі не змогли прокоментувати фото дівчини, бо вона не опублікувала його в стрічці.

Нагадаємо, що зовсім недавно дочка Потапа вже балувала своїх фоловерів в мережі оголеним фото. Тоді вона позувала гола в ліжку. На знімку видно, що Горова тільки прокинулася або хоче спати.

"Ми завжди поспішаємо засуджувати людей, не знаючи справжньої причини їх дій. Ми любимо насміхатися над людиною , яка розмовляє сам з собою по вулиці, хоча не помічаємо, як робимо теж саме - розмірковуючи про щось, наприклад", - написала Горова під фото.

Перша під знімком написала українська співачка Надя Дорофєєва. Вона зазначила, що Наташке дуже йде.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків, а також почали активно обговорювати знімок.

Також нагадаємо, що раніше Горова Наталія розповіла про досвід виходу «за рамки».

«Приклад людини, який вийшов за рамки комфорту та переміг себе і свій страх. Рік тому я пам'ятаю як ти нервувала і тебе всю трясло від однієї думки ступити на сцену, де на тебе будуть дивитися сотні очей і слухати інформацію, яку ти даєш. А вчора ти була настільки спокійною і впевненою.

Після відео, яке зарядило і розірвало весь зал - твій вихід та весь палац спорту, кожен міліметр наповнився енергією і зазвучав голос: «це і є шоу-бізнес? Так, так і є!» Ти мотивуєш тисячі людей своїм прикладом - як з нічого за допомогою віри і любові побудувати компанію номер один. З артистами, яких знає вся країна і за її межами.», – поділилася вона, розповідаючи про свою мамі Ірині Горовий.

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