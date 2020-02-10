Багато зірок української та російської естради починали свою кар'єру у музичних групах

Піти з успішного музичного колективу – великий ризик, але для кар'єрного зростання це необхідно. Багато знаменитостей йшли з популярних груп, щоб стати сольними виконавцями, але у них нічого не вийшло. Є ті, кому пощастило набагато більше. Вони ризикнули, почали сольну кар'єру і не прогадали.

Politeka.net, зробила добірку українських і російських знаменитостей, які починали музичну кар'єру будучи солістами груп. Ми нагадаємо вам, як вони виглядали в минулому.

Сергій Лазарєв

На початку 2000-х талановиті хлопці Сергій Лазарєв і Влад Топалов розбили не одне дівоче серце. Головне, що повинні були вирішити дівчата в той період, – хто симпатичніший з «Смеш»: темненький або світленький. А скільки було страждань, коли наприкінці 2004 року дует «Smash!!» розпався.

В 2005 році Лазарєв повернувся з сольним альбомом і хітом «Навіть якщо ти підеш». У наступні роки Сергій заспівав десятки хітів, двічі брав участь у конкурсі «Євробачення», де обидва рази посідав третє місце.

Світлана Лобода

До того, як Світлана Лобода почала сольну кар'єру, вона чотири місяці гастролювала в складі колективу «ВІА Гра» разом з Вірою Брежнєвою та Надією Грановською. У неї було руде волосся, менш об'ємні губи і трохи інші наряди.

Перетворення Світлани в секс-бомбу почалося відразу після виходу з «ВІА Гри».

Волосся співачки залишалося рудим до зустрічі з продюсером Нателлой Крапівіною. У 2011 році Світлана кардинально змінила імідж, перефарбувавши волосся рудого в світлий. З тих пір вони залишаються такими донині.

Даша Астаф'єва

У 2017 році Даша Астаф'єва заявила, що тепер буде виступати як сольна співачка, а не учасниця групи Nikita. Символом початку нового етапу творчості Астаф'євої став випуск пісні «Весілля», яку Дар'я презентувала вже як самостійна виконавиця.

Але модельним і музичним бізнесом талановита Даша Астаф'єва не обмежувалася. Дівчина спробувала себе у ролі телеведучої розважальної програми «Кіно», потім вела прогноз погоди на телеканалі «М1». Також дівчина стала автором власної рубрики в друкованому виданні «БЛІК».

Настя Каменських

У середині осені 2017 року дует Потапа і Насті оголосив про паузу. З цього часу Каменських зайнялася сольним проектом NK. Для шанувальників співачки ця абревіатура не стала новиною. Раніше Настя вже записувала сольні композиції під цим ніком, а також зареєструвала NKblog, в якому розповідає про принципи здорового способу життя і заняття спортом.

Анастасія періодично виїжджає в Європу, де просуває іспаномовні пісні, відвідуючи телешоу і виступаючи на радіо. А її хіт на іспанській мові Peligroso української співачки Насті Каменських NK увійшов в топ чарту авторитетного журналу Billboard.

TAYANNA

Виконавиця пропрацювала 4 роки в групі «Горький шоколад» і пішла з власної волі, заплативши 50 тисяч умовних одиниць відступних.

Талановита співачка двічі брала участь у вокальному конкурсі «Голос Країни», де її помітив Алан Бадоєв з яким вона почала співпрацювати. 2017 рік став для TAYANNA найуспішнішим у кар'єрі. Альбом «Тримай мене» був названий музичними критиками «кращим українським релізом року», а лід-сингл «Шкода» увірвався в теле - і радіо-хіт-паради.

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