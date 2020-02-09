Співак Том Нойвірт - зірка "Євробачення" Кончіта Вурст - покрасувався на сцені в білизні

На новому опублікованому Кончітою Вурст відео вона постала в ботфортах і куртці на голе тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Євробачення-2014".

Відвертий ролик зі сценічного виступу Кончіти Вурст збентежив її шанувальників. Деякі в коментарях під постом відзначили, що Том "просто порвав всіх своїм виглядом" - ймовірно, фан зірки, був на тому концерті.

Крім іншого, Кончіта Вурст в чоловічому образі, але при жіночому взутті - темних ботфортах, красувався на сцені у високих чорних трусах-шортиках і "олімпійці".

Зірка-трансгендер старанно співав і всіляко намагався контактувати з публікою, остання - віддячила співакові оплесками.

Раніше повідомлялося про те, що Кончіта Вурст з'явилася, ймовірно, повністю роздягненою і в ліжку. Артист грайливо посміхається на камеру, при цьому видно його волохаті груди та й взагалі "густу" рослинність на обличчі й тілі. Деякі шанувальники навіть назвали Тома "монстром", чи то натякаючи на його відмінну фізичну форму і накачані груди, чи то артист без епіляції нагадав їм мультяшного "волохатого" персонажа.

Були і такі, яким образ Кончіти Вурст не сподобався - фани визнали фото надто банальним і написали, що це трохи не схоже на того "глибокого" артиста, якого вони знають.

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