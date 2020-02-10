Зірка 90-х Наталія Ветлицька не соромиться експлуатувати старий репертуар і втратила інтерес до чоловіків

Про це пишуть "Дні.ру".

Нагадаємо, що зірка 90-х Наталія Ветлицька повернулася на сцену після майже 30-річної перерви. Співачка вирішила виступити на концерті, який був присвячений 50-річчю її колишнього коханого Дмитра Малікова. Ветлицька зникла зі сцени в 2003 році і проживала в Іспанії.

Після позвращения вона знову активно намагається пробитися на сцену, і не соромиться співати старі хіти. Так, пісня "Подивися в очі" випущений ще в далекому 1992 році, але вона знову співає її при кожному зручному випадку.

"Весь час бігаю туди-сюди, – повідомила співачка. – Вчора був концерт в Пітері, прилетіла, поспала години чотири, поїхала на репетицію московського Big Love Show, прямо за лаштунками помедитировала".

Також Ветлицька зізналася, що повністю зайнята роботою і ні на що інше в неї зараз немає. "Не відзначаю свята, всякі там дні Святого Валентина, не ходжу на тусовки, не цікавлюся світським життям. Не сиджу в соціальних мережах і чатах, не дивлюся телевізор, не читаю новин", - додала артистка.

При цьому Ветлицька навіть забула про романтику, хоча була заміжня чотири рази, а її коханцем був навіть Дмитро Маліков.

"Що стосується чоловіків, то мені ця тема зовсім не цікава. Немає думок у цьому напрямку. Я вже достатньо вивчила це питання і закрила її для себе", – зітхає співачка.

Нагадаємо, співачка Ветлицька приголомшила визнанням про дочки.

Як Politeka повідомляла, що повернення Ветлицькою обернулося фіаско, фанати жорстко рознесли зірку: "Гроші закінчилися..."

Також Politeka писала, зірки показали, як виглядали в школі: ніякої пластики і силікону, це ж інші люди.