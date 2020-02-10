Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.
В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.
Долар по 84: українців приголомшили новими цифрами в обмінниках, подробиці
Колишній чоловік Собчак ошелешив інтимними фото з коханкою прямо в ліжку: «Заліз зверху і..»
Восьмирічна донька Кіркорова вразила зовнішністю, особисте фото: «ось це так розкіш»
Сурогатні діти Пугачової, Кіркорова і Лазарєва вразили зовнішністю: топ яскравих фото
Після завершення відпочинку в Дубаї артистка взялася за роботу, про що активно сповіщає в розділі Сторі Instagram.
Однак, не обходиться і без курйозних кадрів – приміром, кілька годин тому зірка здивувала пікантним видом з колегою. На одних фото вони позували разом, кажучи в камеру. На інших – зірка спокусливо схилилася над артистом в масці. Одягнена Ганна в темні колготки, коротке плаття і взуття темного відтінку на тонкому каблуці.
Оскільки кадри Анна представила в спеціальному розділі в Instagram, шанувальники не змогли їх прокоментувати.
До цього ж артистка позувала в стильному образі. Для виходу в світ Ганна одягла чорний светр і коротку шкіряну куртку, також на Ганні можна помітити джинсову міні спідницю сірого кольору.
вона доповнила Образ звичайної пов'язкою з бантом, а головною родзинкою образу стали ботфорти чорного кольору на масивної тракторній підошві.
Зазначимо, що яскраво-сині волосся Ганни незмінно привернули до себе увагу. На думку багатьох користувачів Instagram, артистка розбурхує одним лише виглядом.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа