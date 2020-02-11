Солістка групи «Неангели» Слава Камінська з'явилася на допрем'єрному показі фільму «Гола правда», в якому вона зіграла одну з ключових ролей
Під час заходу Камінська зізналася, що найскладнішою сценою у фільмі була сцена з Дмитром Ступкою. За словами артистки, її груди розповзалася в різні сторони. Про це Камінська розповіла телеведучій Соломії Вітвіцькій. Відео коментаря з'явилося на її Телеграм-каналі, повідомляє Politeka.
За словами телеведучої, поза камерою Камінська «жартома» додала, що проблеми з грудьми - це вина її екс-чоловіка «скнари». Нагадаємо, що мова йде про пластичного хірурга Едгара Камінського, з яким Слава розлучилася влітку 2019 року. Як відомо, він робив пластичні операції своїй дружині.
Додамо, що під час заходу Слава багато посміхалася, обіймалася з колегами і охоче фотографувалася з шанувальниками. Правда, вона відмовилася обговорювати особисте життя свого колишнього чоловіка, зазначивши, що прийшла сюди не заради цього.
7-річного сина Кіркорова не впізнати, показові кадри: «хлопчик давно виріс»
Ірма Вітовська розгромила жарти Кварталу 95: "Вони принижували націю"
7-річна онука Пугачової вразила зовнішнім виглядом поруч з татом: «на Орбакайте не схожа»
Вчені зробили дивне відкриття: артефакти давнини знаходять сотнями, "замість моря була..."
Нагадаємо, що 13 лютого на великі екрани виходить комедія для дорослих українського виробництва «Гола правда». Головні ролі в ній виконали Дмитро Ступка, зірка «Танців з зірками» Ксенія Мішина, Слава Камінська і Богдан Юсипчук.
Як повідомила Вітвицька, в кінозалі поруч зі Славою помітили привабливого брюнета, який ніжно тримав співачку за руку. До речі, днями артистка запостила фото в своєму Інстаграм з київським ортопедом Валентином Рогозинським. Парочка плавала в джакузі.
«Фахівець ви відмінний, але фотограф такий собі. Єдина нормальна фотка і то нормальний на ній тільки Ви. Боюся преса не оцінить», - підписала Камінська знімок.
Шанувальники артистки і ЗМІ відразу ж взялися обговорювати новий роман Слави з доктором.
Нагадаємо, що безсоромна Камінська ледве втримала пишні форми в короткій сукні: безсоромність на межі.
Як повідомляла Politeka, Слава Камінська приголомшила мережу вагітним фото посеред вулиці: "Ох вже любителька сенсацій".
Також Politeka писала, що Камінська засвітила фігуру в прозорій сукні: "Вау, навіть помолодшала!".