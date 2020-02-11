Солістка групи «Неангели» Слава Камінська з'явилася на допрем'єрному показі фільму «Гола правда», в якому вона зіграла одну з ключових ролей

Під час заходу Камінська зізналася, що найскладнішою сценою у фільмі була сцена з Дмитром Ступкою. За словами артистки, її груди розповзалася в різні сторони. Про це Камінська розповіла телеведучій Соломії Вітвіцькій. Відео коментаря з'явилося на її Телеграм-каналі, повідомляє Politeka.

За словами телеведучої, поза камерою Камінська «жартома» додала, що проблеми з грудьми - це вина її екс-чоловіка «скнари». Нагадаємо, що мова йде про пластичного хірурга Едгара Камінського, з яким Слава розлучилася влітку 2019 року. Як відомо, він робив пластичні операції своїй дружині.

Додамо, що під час заходу Слава багато посміхалася, обіймалася з колегами і охоче фотографувалася з шанувальниками. Правда, вона відмовилася обговорювати особисте життя свого колишнього чоловіка, зазначивши, що прийшла сюди не заради цього.

Нагадаємо, що 13 лютого на великі екрани виходить комедія для дорослих українського виробництва «Гола правда». Головні ролі в ній виконали Дмитро Ступка, зірка «Танців з зірками» Ксенія Мішина, Слава Камінська і Богдан Юсипчук.

Як повідомила Вітвицька, в кінозалі поруч зі Славою помітили привабливого брюнета, який ніжно тримав співачку за руку. До речі, днями артистка запостила фото в своєму Інстаграм з київським ортопедом Валентином Рогозинським. Парочка плавала в джакузі.

«Фахівець ви відмінний, але фотограф такий собі. Єдина нормальна фотка і то нормальний на ній тільки Ви. Боюся преса не оцінить», - підписала Камінська знімок.

Шанувальники артистки і ЗМІ відразу ж взялися обговорювати новий роман Слави з доктором.

Нагадаємо, що безсоромна Камінська ледве втримала пишні форми в короткій сукні: безсоромність на межі.

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