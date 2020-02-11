"Навіть у магазин у кільці охорони"

Українська артистка Камалиядружина мільярдера Мохаммада Захура, зізналася, що стала жертвою злодіїв в одному з торгових центрів Києва

Як передає Politeka.net, про це співачка розповіла у своєму мікроблозі в Instagram. Замість звичних фото з дітьми і чоловіком, розкішних нарядів і фешенебельних вечірок, Камалія здивувала шанувальників, виклавши знімок в оточенні правоохоронців. Виявилося, артистку обікрали в ТЦ "Осеап Рaza".

За словами Камалії у неї витягли iPhone Pro Max (вартість апарату варіюється від 35 до 45 тисяч гривень). Поліцейські підозрюють у крадіжці жінку ромської національності, яка "з точністю хірурга витягла телефон".

На жаль, по гарячих слідах не вдалося зловити злодійку, і Камалія вже не сподівається знову побачити свою мобілку. Зірка зізналася, що її більше засмутила втрата фото, які вона не встигла зберегти "в хмарі", ніж самого апарату.

"Вчора ми фотографувалися не для модного селфи в соцмережах. Поліцейські протоколировали розповідь про те, як циганка витягла мій iPhone... Будьте обережні в Ocean Plaza. Кажуть, що це не перший випадок в цьому торговому центрі. Може і вам є що розповісти?"

Користувачі мережі висловили співчуття артистці, згадавши про своїх сумних історій, пов'язаних з крадіжками.

"Ох вже цей Оушен...я так померяла босоніжки і витягли гаманець тільки прийшла..на жаль міліція мене забрала у відділок..на місці можна було скласти протокол...хоча сенсу в ньому не було як виявилося"

"В Океан Плазі-це в порядку речей🤦‍♀️ це самий «часто воруемый торговий центр». Про це вже давно всі знають. Там через один-злодії! На жаль..."

"Жахлива ситуація, але не турбуйтеся, нехай це буде найбільша Ваша втрата. "

"Камалія, чому вона до тебе підійшла так близько? Жах🤨"

"як набридло це злодії...Буде наука. Доведеться навіть в магазин ходити в кільці охорони...Ось зараз поганий час. Так і хочеться лаятися матом..."

"Ну ви ж самі розумієте що вас наврочили"

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