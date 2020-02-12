Російський актор театру і кіно Дмитро Пєвцов зізнався, що не їздить в Україну з 2014 року, а пояснив це тим, що після зміни влади в країні "біси"

Співробітники СБУ, які внесли росіянина у "чорний список" у зв'язку з незаконними гастролями в Криму, запереченням російської агресії в Україні і підтримкою окупаційного режиму, нарвалися на шквал образ з боку Пєвцова.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на росЗМІ.

«Що ж робити: вони там неадекватні або з похмілля все життя, сбушники, хворі люди. Пошкодувати тільки їх можна. Припущення одне: вони там випивають-закушують весь час, випити закінчилося — в телевізор уткнулися: «О, дивись, а давай цього позбавимо!» Інших причин, нормальних, там немає», – видав він в одному з інтерв'ю.

Актор додав, що єдині, за кого він переживає, – «невинні люди, яких вбивають досі».

Після 2014 року, коли втік Віктор Янукович і в Україні змінилася влада, Пєвцов перестав їздити в нашу країну, заявивши, що «там вселилися біси».

Він додав, що останні три роки до того, як йому закрили шлях в Україну, він з дружиною відпочивав під Одесою в Чорноморці, де живуть його родичі.

А ось інший скандальний російський діяч, актор і режисер Микита Михалков вважає, що Україну можна повернути під вплив РФ тільки за допомогою збройного конфлікту. За його словами, саме наша країна проводить агресивні дії в бік сусіда, хоча «ніяких причин для цього немає».

«Ми дали вам все — свободу, газ. Ви за нього сплачуєте. Сім'ї живуть на дві країни. Все відмінно. Так чому ж зараз все помінялося?», – задався питанням Міхалков і наголосив, що повернути свою перевагу над Україною РФ може лише за допомогою «війни і крові».

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