Зірка "95 Кварталу" Ірина Сопонару проводить час на відпочинку, звідки публікує різні фото

Красуня часто публікує фото в купальниках і радує шанувальників іншими знімками, на яких також демонструє гарну фігуру, пише Рoliteka.net.

Проте якийсь час назад Ірина вирішила опублікувати незвичний знімок, на якому похвалилася своїми фруктами і красивими частинами тіла.

Зірка позувала біля басейну з блакитною водою, опустивши в неї п'яточку з салатовим педикюром.

Дівчина похвалилася стрункістю, а також рівною засмагою. На красуні можна помітити чорні трусики.

В руках Сопонару тримала тарілку з екзотичними фруктами, акуратно порізаними для зручності.

"Зголодніли?", - поцікавилася Сопонару англійською у підписників.

За годину пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"...☺☺☺ ви дуже гарна 😙😙 коли будуть нові серії ,,Одного разу під Полтавою"👗👗👗", "Мммм....яка принадність 😍", "Дитинко ти мій кайф🔥", "На Балі?! Головне, що б літеру "є" не додали...", "Фатит їсти , йдемо купатися 😄", "Іра , ти дуже красива❤️❤️❤️", "Красивий педикюр😍😍", "Таааак дуже, бажаю вам щастя💜💜💜", "Або манго?", "Супер! Я б з'їв таку смакоту!!! Папайя?", "Божественно👍", "Знову захотіла їсти😅🧡", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару одягла купальник, який ледь прикривав її принади. Через великий виріз стало помітно татуювання на пікантному місці української знаменитості - між грудьми.

Образ Сопонару завершили великі темні окуляри і довге мокре волосся, яке вона розпустила.

Дівчина прочинила губи, і швидше за все, дивилася в камеру.

За 11 годин пост Ірини зібрав понад 14,5 тисяч лайків та багато коментарів.

Нагадаємо також, що Ірина Сопонару позувала в щільному подовженому светрі під пояс і ботфортах. Волосся актриса розпустила і в камеру дивитися не стала. Можливо, кадр вийшов випадково.

Зоряний комік такою своєю публікацією дуже порадувала своїх фоловерів, ті пишуть, що стиль і простота артистки не можуть не радувати.

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