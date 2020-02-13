Відома співачка Крістіна Орбакайте, яка кілька тижнів провела в гіпсі через перелом ноги, показала, як йде етап відновлення

Про це вона повідомила у своєму мікроблозі в Instagram. (щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Зараз артистка разом з чоловіком Михайлом Земцовим і 7-річною донькою Клавдією знаходиться в США. Орбакайте проходить реабілітацію в одній з клінік Нью-Йорка.

Співачка показала своїм шанувальникам, які вона виконує вправи, для того щоб скоріше повернутися на сцену.

“Пілатес мені на допомогу! Нарешті можу займатися і відновлюватися”, — написала Орбакайте.

Шанувальники підтримали співачку, сказавши, що дуже чекають її повернення на сцену. Фанати впевнені, що під наглядом досвідчених фахівців реабілітація Христини пройде швидко і ефективно.

«Ви - боєць! 💪 якнайшвидшого загоєння перелому! сцена чекає нашу Христину! 💃🏼💋», «Ого! Вже такий прогрес! Дуже здорово! Так тримати!», «Ви вже без гіпсу, рада, що перелом благополучно зростається. Якнайшвидшого вам, Христина, відновлення. Розтяжка шик!», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Крістіна Орбакайте повідомила про те, що зламала ногу 28 січня.

«Так почалася моя підготовка до нових постановок для концертної програми 🤷‍♀️», — написала співачка Instagram, уточнивши, що у неї діагностували перелом щиколотки.

Орбакайте поскаржилася, що їй заборонили наступати на ногу мінімум шість тижнів. З-за травми художник вперше за всю її естрадну кар'єру довелося перенести концерти та вистави.

Пізніше артистка поділилася у своєму мікроблозі відео, на якому показала, як тепер пересувається. Орбакайте зізналася, що спробувала ходити на милицях, але це виявилося занадто болісно, тому вона придумала дещо краще.

"Я спробувала ходити на милицях... це дуже повільно, боляче, незручно... А що робити? І знайшла ось таку заміну, дуже зручне. Тепер я пересуваюся швидко і з позитивом, мені подобається такий гаджет!", - говорить на відео Христина, вихваляючись дитячим самокатом.

Артистка розмістила хвору ногу на м'якій седушке, а здоровою відштовхувалася від землі і таким чином досить швидко їхала.

Шанувальники засипали креативну співачку побажаннями якнайшвидшого одужання, а також прийшли в захват від ідеї з самокатом.

Нагадаємо, що дочка Пугачової Орбакайте скаженіла на каруселі біля Кремля: "От чому нас не пустили на Червону площу...".

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