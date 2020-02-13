"Вона там дуже гарненька, молоденька зовсім"

Батько померлої від раку російської співачки Жанни Фріске пролив світло на одну з подій з її молодості, яка могла стати "поганою прикметою"

Так, Володимир Фріске розповів, що Жанна в 16 років знімалася в кліпі Сергія Васюти на пісню "Босонога дівчисько". Це був перший подібний досвід в кар'єрі артистки. За сюжетом, Жанна виходить заміж за хлопця, який ще недавно залицявся до її подруги. Але ось - подруга сумує, а вона, щаслива, йде під вінець.

"Вона там дуже гарненька, молоденька зовсім - 16 років їй було…", - поділився Володимир Фріске.

Вже після зйомок стався конфлікт між Васютою і його директором, і в результаті кліп залишився лише "в начерках". Тим не менш в мережу просочилися кадри цієї роботи. Фріске з'явилася в білій сукні з пишним "повітряним" коміром, але без фати.

Батько співачки журиться: "А кажуть, що не можна до весілля одягати весільну сукню — це погана прикмета. Ніби як до свого справжнього весілля не доживеш. Може, це і відіграло фатальну роль. У житті Жанна так і не наділа вінчального плаття".

Варто відзначити, що Жанна дійсно не вийшла заміж, навіть за батька своєї єдиної дитини ведучого Дмитра Шепелєва - вони жили в цивільному шлюбі.

Однокласниця Фріске Наталія Волохова, яка зіграла саме ту обмануту й покинуту подругу в кліпі, поділилася, що Жанна незважаючи на юний вік, 16 років, вже тоді мріяла про розкішне весілля в реальному житті.

"В житті Жанна завжди дуже мріяла вийти заміж і щоб у неї було біле весільне плаття. Але весілля в її життя не було. Це був її перший кліп, її тоді ще ніхто не знав…"

Раніше ми повідомляли, сестра співачки Наталя Фріске провела відеоекскурсію по квартирі зірки, показавши шанувальникам оздоблення та особисті речі покійної. За її словами, всі предмети лежать точно на тих же місцях, що і за життя Жанни.

Екстрасенс Маріанна Абравітова помітила в кадрах страшну річ, про що відразу ж заявила і запропонувала терміново прибрати. Мова про висохлий букетик лаванди. За словами експерта, сухі квіти несуть енергію смерті.

Нагадаємо, кумир молоді раптово помер, лікарі виявилися безсилі: "його пісні любили у всьому світі".

Як повідомляла Politeka, Жанна Фріске подала голос з того світу.

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