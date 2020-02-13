Українська співачка Ані Лорак поділилася з шанувальниками кадрами з повсякденного життя
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net . На знімку видно, що співачка перебуває вдома або в номері готелю, тому що на задньому фоні видно не застелене ліжко. Дівчина зробила яскраве селфі при повному параді. У неї ідеальний макіяж, шкіра виглядає як порцелянова.
Лорак не стала підписувати селфі, залишивши лише смайл поцілунка. За короткий час пост артистки набрав понад 62 тисяч лайків. Шанувальники Лорак в основному хвалили артистку.
«Занадто красива для цього світу», «Ані ви як завжди прекрасні я вас дуже сильно люблю!», «Ви приголомшлива красуня!», «Кароліна, Ви моя найулюбленіша співачка», - пишуть люди.
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Але знайшлися і ті, кого налякав штучний вигляд Лорак. Вони почали критикувати співачку за надмірну пластику і наслідування іншим зіркам.
«Цікаво скільки вже пластики зроблено», «Дивлюся на Ані і розумію, що тепер вона схожа на всіх ляльок..», «Не можу не погодитися, мабуть багато фотошопу, для чого він і навіщо, адже і так красива від природи. Ані, вибачте, ви стаєте схожою на багатьох нинішніх дівчат! Не ображайтесь», «Такий закос під Кардашьян. Всю індивідуальність втратила», - зазначають незадоволені прихильники.
Раніше ми писали, що Ані Лорак опублікувала фото в домашній обстановці. Вона була одягнена в простий домашній костюм. Легка, струмуюча тканина, схожа на шовк, прикривала практично все тіло артистки, оголивши лише ноги.
«Все в наших руках. Нехай все складається, як ви того бажаєте», - підписала фото співачка.
Фолловери зірки дуже хвалили її спокійний і стриманий образ.
«Яка гарна, господи», «Каролін, взагалі законно бути такою красивою??? Дуже правильні слова!», «Шикарна. Доброго вечора Вам», «Богиня», «Діва», - писали вони.
Відзначимо, що останні кілька тижнів Лорак гастролює в Росії. Росіяни викладають фото та відео з її концертів.
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