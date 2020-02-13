Солістка групи "ВІА Гра" Еріка Герцег, яку називають коханкою продюсера Костянтина Меладзе, блиснула ідеальним тілом в блискучому вбранні

По всій видимості, красуню сфотографували під час її виступу на сцені, пише Рoliteka.net. Дівчина продемонструвала струнку талію і пружний прес.

Топ з глибоким декольте тримався на грудях Еріки і привертав увагу своїм блиском.

На талії співачки красувався одяг, схожий на спідницю. Вона ідеально сіла на пишних стегнах дівчини.

Завершували образ Герцег прикраси у вигляді чокера і сережок. Волосся Еріка забрала у хвіст.

Дівчина зігнулася на сцені, виставивши руку, і похвалившись манікюром.

"Люди можуть забути, що ви їм говорили. Але ніколи не забудуть, що вони з вами відчували!💥", - написала учасниця "ВІА Гри".

Приблизно за 20 хвилин пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Еріка,ти коли відмовилася від солодкого,ти прям від усього відмовилася??", "Сподіваюся концерт в Алматі в недалекому майбутньому буде не тільки в Казино😭😭😭", "Еріка, у тебе якого кольору очі?😂🤔", "Эричка як завжди красива, коли ваша сольна пісня, дуже чекаємо🤗", "Красуня❤️", "Так подобається це фото😻😻😻", "Просто красуня ❤️ виступ на висоті!!", "Яка гарна ❤️😍", "Королева 👑", "Красуня", "Прекрасна 😻😻😻", "Неймовірна😍", "Еріка,аааа🔥🔥", "Ух, це було круто! Упевнений, в залі було класно, але на сцені було взагалі 🔥🔥🔥", "Шикарний кадр 👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Еріка Герцег постала в напівпрозорому боді, яке ледь прикрило її принади.

Тіло дівчини прикрашала сіточка, а груди - пришита до неї чорна стрічка. Наряд ідеально підкреслив вигини красуні.

Макіяж Еріки був зроблений з акцентом на очі.

Раніше ми писали, що продюсер Костянтин Меладзе опублікував епізод кліпу "ВІА Гри".

Примітно, що композитор обрав уривок з кліпу, де співає саме Еріка Герцег. Саме з нею, за даними російських ЗМІ, у Меладзе роман.

Конкретно в цьому кліпі дівчина дуже сильно схожа на екс-солістку ВІА Гри, дружину Костянтина Меладзе Віру Брежнєву.

Нагадаємо, що безсоромна Еріка Герцег показала всі свої принади в чорному білизна: "ніхто не встоїть".

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