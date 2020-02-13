Відома українська співачка Анна Седокова показала частина нового кліпу до пісні

Седокова в цей раз позувала в чорній куртці і рожевих штанях на першому кадрі. Поруч з нею були ще три дівчини. На другому кадрі вона вже з великим латексним поясом і білій майці або чомусь подібному, а також чорних окулярах. В останній частині вона закриває двері машини в першому способі. Ганна була в цей раз з довгими косами, схожими на дреди. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.(Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Фанати встигли подивитися відео більше 200 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Весь новий рік протанцювала під цей трек", "Аня класна Спасибі за твою музику ! Музика для настрою", "Круть! Ігристе детко)))", "А Яніс теж є в кліпі?", "Красуня, шикарна як завжди", "Яка ти сильна баба", "чекаємо !! Моя улюблена пісня , на сьогодні".

Раніше ми повідомляли, що Сєдокова похизувалася першим "вагітним" кадром разом з молодим коханцем.

Не так давно Анна здивувала заявою – вона зі своїм молодим коханим Янісом Тиммой чекає поповнення! Після зірка пояснила, що вони разом завели собачку – нового домашнього улюбленця. Тим не менш, підігрівати інтерес до власної персони досить резонансним чином Ганна не втомлюється і в розділі Сторі вирішила виставити кілька "вагітних" фото.

Повідомлялося, що Седокова потрапила під гнів мережі, з-за незвичайного костюма.

цього разу зірка виставила в Instagram невеликий кадр з концерту, позуючи в яскраво-рожевому костюмі з безліччю прикрас. Примітно, що сам кадр не мав відношення до підписи під новим постом. За словами Ганни, вона нарешті задумалася про проблеми зі здоров'ям через постійне читання ночами.

Нагадаємо, "беременная" Сєдокова похизувалася жаркими поцілунками з молодим коханцем

А ще Politeka писала, що Седокова повідомила про поповнення в родині і показала малюка

Також Politeka повідомляла, що Седокова шокувала заявою, засвітивши фігуру в домашньому вигляді



