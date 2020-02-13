Співачка вирішила показати, за що її люблять чоловіки

Співачка Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала розкішне тіло на відвертій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Кумейко елегантно розляглася на канапі в одному топі, який ефектно підкреслює її форми. Сама співачка активно заграє на камеру. Як можна помітити, тіло дівчини прикриває лише гарна накидка.

Також варто зауважити, що кадри були зроблені в чорно-білому кольорі.

А оскільки кадри вона викинула у себе в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Раніше ми писали, що виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, порадувала фанатів новими відвертими знімками.

Так, співачка позує у надзвичайно відвертій сукні, яке практично повністю оголює її головну гордість. При цьому сама Кумейко елегантно заграє на камеру, відіграючи емоцію невинності.

Проте її прихильники були безмовні – кадрами зірка поділилася у себе в Сторисе.

До цього Кумейко позувала в короткій чорній сукні. Можна відразу зауважити, що Анастасія вирішила не надягати білизну. На фото добре видно ідеальні ноги співачки. Образ виконавиця доповнила цікавим макіяжем і зібраним у хвіст волоссям. Кумейко в цей раз сиділа на пуфику, а на тлі можна побачити штору, крісло і інших людей.

Фанати не змогли оцінити знімок або написати під них коментарі. Все із-за того, що фото було опубліковано в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

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