Співачка Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала розкішне тіло на відвертій фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, Кумейко елегантно розляглася на канапі в одному топі, який ефектно підкреслює її форми. Сама співачка активно заграє на камеру. Як можна помітити, тіло дівчини прикриває лише гарна накидка.
Також варто зауважити, що кадри були зроблені в чорно-білому кольорі.
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А оскільки кадри вона викинула у себе в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.
Раніше ми писали, що виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, порадувала фанатів новими відвертими знімками.
Так, співачка позує у надзвичайно відвертій сукні, яке практично повністю оголює її головну гордість. При цьому сама Кумейко елегантно заграє на камеру, відіграючи емоцію невинності.
Проте її прихильники були безмовні – кадрами зірка поділилася у себе в Сторисе.
До цього Кумейко позувала в короткій чорній сукні. Можна відразу зауважити, що Анастасія вирішила не надягати білизну. На фото добре видно ідеальні ноги співачки. Образ виконавиця доповнила цікавим макіяжем і зібраним у хвіст волоссям. Кумейко в цей раз сиділа на пуфику, а на тлі можна побачити штору, крісло і інших людей.
Фанати не змогли оцінити знімок або написати під них коментарі. Все із-за того, що фото було опубліковано в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.
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