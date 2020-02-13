Відома українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка проживає і будує кар'єру в Росії, показала себе в новому образі

На фото Регіна позує в одному топіку. Решту одягу не видно, так як знімок був зроблений за талію. В цей раз Тодоренко позувала на пляжі на тлі пальми, зовсім без косметики і з розпущеним волоссям, однією рукою які взяла. Співачка посміхалася і від щастя закрила одне око. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під фото. Все із-за того, що Тодоренко викинула його в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що 29-річна українська телеведуча Регіна Тодоренко налякала фоловерів спотвореним обличчям в сториз.

На перше відео вона наклала маску огірка, при цьому спочатку засвітивши свій справжній вигляд без макіяжу і з хвостиком.

"Хочеш мене? Я огірок! Хахаха!», – знаходиться в приємному настрої Регіна.

На другому відео артистка «збільшила» собі губи і очі до неприродних розмірів і вразила зовнішністю.

«Відпочинок закінчився, завтра виїжджаємо», – сказала вона, показавши сестру з таким же обличчям.

Повідомлялося, що відома українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко показала новий образ у дублянці.

На фото Регіна вже позує в зимовому одязі, так як повернулася додому з моря. В цей раз Тодоренко наділу дублянку, довге плаття і чоботи. На тлі можна побачити різдвяний автомобіль, а поруч зі співачкою видна велика сумочка. Також можна помітити навколо сніг.

"Не вважайте мій пост за хвастощі! Просто, сидячи на Мальдівах під палючим сонцем, зрозуміла , що дуже скучила за чоловіка, зими та своєї нової дублянці", - написала Тодоренко.

Нагадаємо, Тодоренко похвалилася безсоромними розвагами з подругою

А ще Politeka повідомляла, що Тодоренко без тіні збентеження посвітила "персиком" на пляжі

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