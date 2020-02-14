Молодша сестра зоряної української співачки Софії Ротару Ауріка розповіла про трагічну долю співачки

Про це пише "ТСН"

Співачка Ауріка Ротару, молодша сестра народної артистки Софії Ротару, розповіла про про деякі факти сімейного життя сестри в програмі "Життя відомих людей" (для перегляду дочитайте до кінця). Зокрема вона розповіла про стосунки Софії Михайлівни з померлим чоловіком Анатолієм Євдокименком.

За словами сестри, чоловік одразу закохався у співачку, коли випадково натрапив на її фото в журналі. Він довго намагався розшукати зірку в Чернівцях, а потім ще два довгих роки домагався уваги Ротару перш ніж вона погодилася сходити на побачення. Незабаром пара одружилася, народився син Руслан. Разом вони створили зоряний ансамбль "Червона рута".

Тридцять чотири роки Софія і Анатолій прожили в любові і турботі, проте в кінці 90-х цю ідилію порушила серйозна хвороба.

"Толік хворів довго. Він лежав у лікарні. У нього був інсульт. Потім ще лікували довго", - розповіла Ауріка Ротару.

Через рік після першого удару у Анатолія трапився ще один інсульт, після чого він впав у кому. Ротару не шкодувала сил і коштів на лікування, але в 2002-трапився третій напад, який виявився смертельним.

Анатолій помер на руках у дружини. Після особистої трагедії співачка замкнулася в собі і навіть хотіла покинути сцену.

"Її, я так думаю, вивело з цього стану, що син змусив її працювати. Не сидіти вдома, плакати, страждати", - розповіла Ауріка.

Ротару присвятила чоловікові альбом під назвою "Єдиному". Після смерті чоловіка, тим не менш, в пресі поповзли безглузді чутки про їхні стосунки, що боляче чіпляло Софію Михайлівну.

"Досі пишуть, що вийшла заміж. То з кимось зустрічається. Я кажу: "Ти що, заміж вийшла і мене не запросила? Чи що?". Вона померла, то ще щось. То у неї туберкульоз. Просто людям нема чого робити. Я кажу: "Не читай", - сказала Ауріка Ротару.

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