Відома українська модель Валерія Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала нове фото з відпочинку

На знімку Валерія позує в крихітному купальнику. Вона була в цей раз з розпущеним волоссям, а образ доповнила квіткою. Товстолес сперлася об каміння на пляжі, на тлі можна побачити рослинність, пляжні парасольки і пісок. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Відомо, що Валерія відпочивала в Італії. Фанати встигли поставити більше 600 лайків і написали кілька коментарів, в яких хвалили форми дівчата і ідеальну фігуру.

Раніше ми повідомляли, що актриса і модель Валерія Товстолес з Жіночого кварталу розповіла, як відпочивала в Берліні.

За словами Товстолес, вона дуже хотіла відвідати Берлін зі своїм нареченим, учасником «Ліги сміху» Андрієм Лузаном.

«Класика і Урбан, Арт, і навіть бомжі, наче витвір мистецтва. Поєднання старої та нової архітектури, вільна молодь, берлінська стіна, відкрита любов і нічне життя. Величезна столиця, яку варто відвідувати кілька разів, щоб насолодитися в повній мірі», - прокоментувала дівчина свій візит в німецьку столицю.

Повідомлялося, що 24-річна зірка "Жіночого кварталу" Лера Товстолес володіє хорошим почуттям гумору, пропонуючи шанувальникам посміятися разом з нею над невдалим фото.

Красуня поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram. Дівчину засікли, коли вона стояла на сцені з колегою. На ній міні-сукня чорного кольору з блискітками і витончені босоніжки такого ж кольору. Погляду відкривається прекрасний вид на стрункі ніжки зірки. Однак, на обличчі артистки, на відміну від колеги, зовсім не промениста посмішка, а вираз утоми й невдоволення. Лера вирішила все-таки викласти фото і посміятися разом з усіма над виразом її обличчя.

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