Дочка відомого українського продюсера Потапа (Олексій Потапенко) Наташа Горова показала нове фото з відпочинку
На знімку Наташка позує в топіку або купальнику, показуючи себе в профіль. Волосся при цьому у Горовий були розпущені. На тлі можна побачити різну екзотичну рослинність і будівля готелю. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Просто цілуй мене", - написала Наташка під фото.
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Фанати встигли поставити більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:
"Просто цілуй мене", "Це ти Каті?", "Цілую, Наташа. Чик, мяу", "Красиво", "Красуня", "Ну, як-то в наступний раз", "Давай поцілунку", "Шикарна", "Вау".
Раніше ми повідомляли, що прийомна дочка українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала, як виглядає відразу після душу.
На фото, яке вона опублікувала в сториз, юна дочка Потапа позувала без одягу, обернувшись лише білим рушником. Горова притулилася до одвірка губами і носом, і повернулася до камери напівбоком.
21-річна донька знаменитості явно насолоджується своїм новим іміджем з рожевими волоссям. Вона підписала знімок англійською: «Pinky», що в перекладі означає прислівник «рожево».
Повідомлялося, що донька відомого українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула ідеальними формами в облягаючому одязі.
«Поки всі страждають одним челленджером, я вчуся Твк Струму», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Горова позує в облягаючому майці без білизни, демонструючи на камеру соковиті форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Краща», «супер», «кращий ТикТокер», «вау, які форми», - пишуть вони.
Нагадаємо, дочка Потапа без одягу і сорому показала себе в ліжку
А ще Politeka писала, що дочка Потапа забула про одяг і показала справжню себе
Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику