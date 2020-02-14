Знаменитість не стала соромитися свого тіла

Дочка відомого українського продюсера Потапа (Олексій Потапенко) Наташа Горова показала нове фото з відпочинку

На знімку Наташка позує в топіку або купальнику, показуючи себе в профіль. Волосся при цьому у Горовий були розпущені. На тлі можна побачити різну екзотичну рослинність і будівля готелю. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Просто цілуй мене", - написала Наташка під фото.

Фанати встигли поставити більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Просто цілуй мене", "Це ти Каті?", "Цілую, Наташа. Чик, мяу", "Красиво", "Красуня", "Ну, як-то в наступний раз", "Давай поцілунку", "Шикарна", "Вау".

Раніше ми повідомляли, що прийомна дочка українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала, як виглядає відразу після душу.

На фото, яке вона опублікувала в сториз, юна дочка Потапа позувала без одягу, обернувшись лише білим рушником. Горова притулилася до одвірка губами і носом, і повернулася до камери напівбоком.

21-річна донька знаменитості явно насолоджується своїм новим іміджем з рожевими волоссям. Вона підписала знімок англійською: «Pinky», що в перекладі означає прислівник «рожево».

Повідомлялося, що донька відомого українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула ідеальними формами в облягаючому одязі.

«Поки всі страждають одним челленджером, я вчуся Твк Струму», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Горова позує в облягаючому майці без білизни, демонструючи на камеру соковиті форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Краща», «супер», «кращий ТикТокер», «вау, які форми», - пишуть вони.

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А ще Politeka писала, що дочка Потапа забула про одяг і показала справжню себе

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