Після своєї "втечі" принц Гаррі та його дружина Меган Маркл будують життя в Канаді

Друг родини розповів, як зараз справи у відомої пари.

Меган і Гаррі після відмови від повноважень позбавилися від стресу. Крім того, принц Гаррі відходом з сім'ї довів, на що здатний заради дружини, тому їх почуття посилилися, пише РБК.

"Вони запаморочені і дуже милі один з одним", - сказало джерело.

Також пара цілодобово проводить час зі своїм сином Арчі. Піклуватися про сина - це дуже важливо, адже дитина для Гаррі і Меган - пріоритет.

Принц став чудовим батьком, а колишня актриса - мамою.

"Вони намагаються жити своїм життям як звичайні батьки", - зазначив друг сім'ї.

Весь вільний час сім'я проводить вдома або на прогулянці по лісу з собаками.

Пара з сином планує влітку відправитися на батьківщину Меган в Лос-Анджелес. Хоча обом дуже подобається Канада, все ж вони дивляться будинки і в Лос-Анджелесі.

"Швидше за все, у них будуть будинки і там, і тут", - повідомив інсайдер.

Також Меган і Гаррі закладають основу для свого власного благодійного фонду. Пара нещодавно відвідала Стенфордський університет, щоб зустрітися з професорами і поговорити про їх фонд.

Нагадаємо, герцоги Сасекські звільнили 15 співробітників і закрили офіс у Букінгемському палаці.

Ймовірно, сім'я не повернеться до Великобританії, щоб жити. Хоч раніше вони заявляли, що будуть жити на два будинки - Англію і Північну Америку. Тепер же, швидше за все, вони будуть приїжджати в Англію тільки, щоб погостювати у родичів.

Звільнення всіх співробітників стало останнім кроком Гаррі і Меган після сенсаційного оголошення про переїзд в Північну Америку.

Раніше ми писали, що після того, як принц Гаррі і Меган Маркл перебралися в Канаду, принцу Вільяму і Кейт Міддлтон довелося шукати їм заміну.

Днями Кейт і Вільям відвідали оборонно-медичний реабілітаційний центр Стенфорд Хол в Лафборо в компанії принца Чарльза і його дружини Камілли Паркер-Боулз.

За словами експертів, на зазначеному заході пройшла прем'єра нового складу «чудової четвірки».

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.