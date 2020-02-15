Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

цього разу Даша вирішила розповісти про своєму останньому відпочинку у Львові, а також поділитися невеликим фотозвітом звідти. На кадрах зірка показала себе в різних образах, але однаково відпочилою і щасливою.

На нових кадрах Даша зображена в ліжку в одному червоному білизна, яке ледь прикриває пишний бюст. Зірка лежить на подушках в природному і навіть сонному вигляді. Її волосся скуйовджене, а на обличчі немає макіяжу. Поруч на ліжку лежить пишний букет і подарунок.

"Люблю @kosichkina & @zakhodyakin і @khlebniy до першої чашки кави і назад! Сніданки в ліжко наше все!", – Даша пише під новим постом. Шанувальники ж залишилися в захваті, написавши безліч хвалебних коментарів на її адресу.

А щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще й дбає про свою шкірі сама.

«протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово має макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним. У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь-який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», – зазначала раніше у своєму інтерв'ю Даша.

Так, на сторінці зірки артистка показала себе в одному халаті і з патчами на очах, нагадуючи про улюбленому догляді за шкірою.

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