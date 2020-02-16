Популярна українська співачка й солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська показала знімок, який здивував користувачів мережі

Як повідомляє Politeka.net Слава Камінська з групи НеАнгели вміє інтригувати публіку і змушувати прихильників губитися в здогадах. Крім того, вона часто ділитися знімками у відвертих вбраннях, на яких вона показує свою точенну фігурку. Співачка не соромиться показувати знімки без макіяжу.

Багато її знімків отримують схвалення користувачів мережі, але новий знімок став винятком. Багато з підписників української співачки розкритикували його.

На ньому Слава позувала зі своєю подругою Уляною Ручко, яку співачка в підписі привітала з Днем Народження.

Фото жахнуло її шанувальників, які не упізнали свого кумира з великими губами. Дівчина занадто захопилася "уколами" і занадто сильно збільшила губи. Такі губи вже вийшли з моди і вважаються неприродними і навіть потворними.

В коментарях більшість шанувальників відзначили, що артистка виглядає неприродно. Багато хто помітив, що артистка стала сама на себе не схожа. Деякі вважають, що співачка втратила колишню красу і збільшила губи.

"Силіконова долина!ха-ха-ха!", "Жесть ці губи", "😂двоє зі скриньки😂", "Такі губи псують навіть розумних жінок. Навіщо? Ви не бачите, що це виглядає смішно і дешево. Слава, Ви ж не дурна жінка..", "Красуні, але губи....", "Качечки 😂😉", "Вареники з вишнями", "Дівчатка все класно , але губи, навіщо ж", "Ви такі одноманітні, як під копірку це вже давно в минулому😢".

Також раніше повідомлялося, що учасниці зіркового дуету "Неангели" виставила напоказ розкішні тіла в прозорому вбранні.

Уточнимо, чт на опублікованих кадрах обидві дівчини: і Слава Камінська, і Вікторія Смеюха, позує в прозорих шатах, в одній білизні, виставивши напоказ розкішні форми.

При цьому їхні прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадр Смеюха опублікувала в Сторіс.