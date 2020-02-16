Колишня наречена співака Віталія Козловського, популярна українська блогерша, ведуча передачі "Ходять чутки" Раміна Эсхакзай розповіла, чому зважилася на підтяжку обличчя

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram дівчини

Раміна опублікувала фото і відео, на яких над її обличчям в області шиї проводять косметичні процедури. В коментарі до посту дівчина пояснила, що вона зважилася провести нехірургічну підтяжку шиї.

"Більшою мірою ця процедура потрібна дівчатам 30+, але ми вирішили зробити експеримент в рамках роботи з шиєю. Хто стежить за мною, знає, наскільки сильні заломи у мене були і це не залежить від віку", - написала Эсхакзай.

Варто відзначити, що в коментарях не всі користувачі оцінили вчинок Рамины.

" "Я так тебе скажу ты молодая красивая девушка и тебе ищё очень долго не прейдется делать какие-то потяшки лица )) кстати мне очень понравилось твоё интервью с доктором Комаровым 👍 умничка!!!", - написав один з коментаторів.

" Ничего не поменялось))" - зазначив інший користувач.

Інші коментатори зазначили її гарний зовнішній вигляд під час недавнього виступу.

"Заметила, как вы прекрасно выглядите на интервью в Харькове. Это уже после подтяжки?"



Втім, як з'ясувалося, результатів підтяжки доведеться чекати ще не один місяць, тому дівчина просто добре виглядала без неї.

Зазначимо, що Раміна опублікувала у соцмережі спільне фото з Комаровським, на якому відомий лікар обіймає дівчину ззаду. При цьому образ вийшов навіть пікантним, адже піджак колишньої нареченої співака Віталія Козловського растегнут.

Також раніше Раміна Эсхакзай розповіла про свої стосунки з Козловським у програмі «Життя відомих людей». За її словами, співак був на диво жадібним і доходило до того, що їй доводилося випрошувати навіть власне дороге обручку.

Нагадаємо, экс-наречена Козловського розповіла про зради співака: "Була дуже нещасною".

Як повідомляла Politeka, Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Рамины: "Я її вирвав".

Також Politeka писала, що экс-наречена Козловського роздяглася і вразила видом в звичайному житті.