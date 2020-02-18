Українські красуні підкорили серця чоловіків, але їх серця належать іншим. Які ж зірки вийшли заміж і їх шлюби можна назвати вдалими, читайте далі

Першою можна по праву назвати розкішну блондинку, екс-учасницю групи "ВІА Гра" Віру Брежнєву, пише Politeka.net. За плечима красуні були невдалі стосунки, але в підсумку вже кілька років вона щаслива у стосунках зі своїм продюсером Костянтином Меладзе.

Співачка Ольга Полякова вийшла заміж за успішного бізнесмена Вадима, який став її продюсером. Зірка народила від коханого двох дочок, Машу і Алісу.

Відома українська співачка Маша Єфросиніна вийшла заміж за бізнесмена Тимура Хромаєва. Пара розлучалася на якийсь час, але потім все ж відновила відносини. У подружжя народилися двоє дітей, Нана і Олександр.

Виконавиця Настя Каменських і репер Потап лише в минулому році розсекретили свої відносини і одружилися. В Instagram обох відразу ж стали з'являтися яскраві спільні знімки. Пара разом займається спортом, подорожує і стала тренером шоу "Голос країни-10".

Вдалим шлюб можна назвати і телеведучих Каті Осадчої з Юрієм Горбуновим. На спільних знімках зірки виглядають найщасливішими на світі. Крім того, в своїх акаунтах телеведучі зізнаються один одному в коханні. Відомо, що в 2017 році у подружжя народився син Іван.

Телеведуча Регіна Тодоренко, родом з Одеси. Зірка оголосила про заручини з артистом, Владом Топаловим, влітку 2018 року, в цей же рік пара офіційно оформила стосунки. Через деякий час у молодят народився син, Михайло.

Надя Дорофєєва, солістка групи "Время и Стекло" вийшла заміж у 2015 році за співака Володимира Дантеса. Пара не приховує, що у них виникали сильні конфлікти, а Надя навіть думала про розставання, але не дивлячись на це пара залишається однією з ідеальних.

Співачка Камалія вже 16 років у шлюбі з бізнесменом Мохаммадом Захуром. Зірка довгий час не могла завагітніти. У 2013 році чудо сталося і зірка народила доньок-близнят — Мірабеллу і Арабеллу Захур.

В інтерв'ю Камалія зізналася, що у неї з чоловіком збереглася у відносинах потяг і пристрасть.

Нагадаємо, що Потап показав Каменських, засвітивши довгоочікуваний "вагітний" живіт.

Politeka повідомляла, що Каменських показала, засвітивши підліткові танці на відео.

Також Politeka писала, що Настя Каменських у білому бікіні показала п'яту точку в відвертому вигляді.