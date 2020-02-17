Відома українська співачка Настя Каменських показала три сценічних образа

Короткий ролик, в якому Настя переодягається під музику, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Спочатку Настя з'являється у відвертому боді салатового кольору. Після цього вона йде, переодягається і з'являється в розкішній чорній сукні з пір'ям. Третій лук Каменських вийшов самим елегантним. Дівчина з'явилася в бузковій сукні з оголеними плечима і красивою укладкою.

Шанувальникам дуже сподобався ролик артистки, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK. За 10 хвилин відео подивилося більше 35 000 осіб. Шанувальники закидали Настю коментарями.

«Де наша "стара" добра Настя?) Де "пиришки-пупуришки" і "на районі"? Досить вже цих іноземних понтів», «Шикарно», «Бомбическая», «Боже не можна бути такою кралею», «Міняй чоловіка на іспанця», «Супер», - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що Настя Каменських у розмові з Катею Осадчою зізналася, що думає про вагітність.

«Бути вагітною – це неможливо приховати. Тобто, це через якийсь час все одно проявиться. Не знаю, чекайте. Скільки – рік, два, три, не знаю», - заявила артистка.

Крім цього, Каменських у розмові з Катею зізналася, що їх відносини з Потапом дуже пристрасні. Іноді навіть доходило до биття посуду.

«Ми ж два Тільця, ми можемо посперечатися. Можу сказати, що зараз у нас настільки є повага один до одного, що в нас вже не буває такого», - зізналася Настя, зазначивши, що на відпочинку в Мексиці вона щодня вбиралася і фарбувалася для Потапа.

Нагадаємо, що Настя Каменських показала, заради чого худла багато місяців: латекс, пір'я і тонке мереживо.

А ще Politeka писала, що Каменських побешкетувала в прозорому вбранні, блиснувши апетитними формами: "Запалює не тільки серця".

Також Politeka повідомляла, що Каменських налякала перекошеним обличчям, такого не витримає навіть Потап: "Настя, зупинись!".