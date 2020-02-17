Леся Нікітюк полонила шанувальників стильним образом з екстремальним декольте, і розповіла про те, що люди помічають першим в її фігурі

Популярна українська ведуча любить ділитися зі своїми фанатами останніми подробицями свого життя і різними міркуваннями. На цей раз Леся вирішила поділитися секретом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.

Так, ведуча зізналася, що багато хто при зустрічі з нею насамперед відзначає її зріст.

«Кожен день, мінімум 1 або навіть 2 рази, протягом всього мого життя (21 рік) мені говорять одну і ту ж фразу!!

Ого! Ви така висока.

Серйозно ?!? Це перше що приходить в голову кожному зустрічному!», - розповіла ведуча.

У зв'язку з цим вона вирішила раз і назавжди нагадати всім про свої параметри, щоб люди перестали дивуватися при зустрічі.

«-Зріст 180 см(плюс каблук 7-10 см)

-довжина ноги від стегна 110 см

-розмір ноги (40,41)

-об'єм грудей 90,

-талія 68,

-стегна 100!

І найголовніше... мізинець 4 сантиметри», - з притаманним їй гумором написала Нікітюк.

Свій пост вона супроводила новою фотографією, на якій ведуча позує в спокусливому образі. На знімку Леся напівлежить на підлозі в чорній шубі і кофті з глибоким декольте, яке тут же притягує до себе увагу. Ведуча пильно дивиться в камеру, а яскравий макіяж очей надає її образу неповторної жіночності.

Шанувальники тут же відреагували на допис ведучої.

«Господи, я закінчуюся там, де в тебе, все тільки починається!», «Розумію))) Леся, ви красуня!) У мене такий же ріст.))) Велетні рулять», «Леська, ти бомба!», «Мадам, Ви вогник просто», «Ви красуня, нехай заздрять», «Красива леді», «Тигриця», «Вау яка милашка», «Модельні параметри!», «Леся, ви неземна красуня», - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, Нікітюк похвалилася фігурою в обтягуючому вбранні: "Ух, яка пустунка".

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