Учасниця «ВІА Гри» Еріка Герцег готується до весілля, незважаючи на чутки про її роман із продюсером музичного колективу Костянтином Меладзе

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації росЗМІ.

Так ще 9 жовтня 2019 року Еріка проговорилася про те, що виходить заміж і розповіла, хто став її обранцем. Нареченого зірки «ВІА Гри» звуть Михайло, він бізнесмен. Відомо, що пропозицію він зробив Еріці всього через місяць після знайомства. Зараз пара живе разом.

Зробив він це ще в 2017 році, за допомогою кур'єра, якого відправив в аеропорт, куди перебувала артистка, з кільцем. До посилки додавався лист з освідченням у коханні.

Якою саме буде церемонія одруження – пара ще не вирішила, лише відомо, що закохані мають намір послідувати популярному нині напрямку серед представників шоу-бізнесу, які буквально через одного, справляють такі урочистості в Європі. Галасливого весілля «голубки» не хочуть – на церемонії, найімовірніше, будуть лише родичі та близькі друзі.

Світ шоу-бізнесу для Михайла чужий, переконувала журналістів Еріка. Крім того, зоряна виконавиця заявила, що дуже рада, що її чоловік не знайомий із шоу-індустрією близько, так би мовити. Сама ж Еріка – є чи не однією з найяскравіших представниць світу артистів, вона співає, знімається у відвертих фотосесіях для чоловічих глянців, тощо.

Нагадаємо, екс-ВІА Грі Брежнєвій приписують негласну конкуренцію з нинішньої учасницею колективу - ефектною блондинкою Ерікою Герцег. З чуток, остання, є коханкою Костянтина Меладзе, у якого тривалий союз з Вірою Брежнєвою.

Так за словами Герцег, з Меладзе її пов'язують виключно ділові стосунки:

«Я все життя мріяла зустріти свою любов - розумного, доброго, прекрасного чоловіка. Це бажання я загадала два роки тому на Новий рік, і воно одразу збулося! Я дуже люблю його і ми щасливі разом, а ці чутки отруюють нам життя », - сказала артистка, мало не заплакавши перед журналістами.

Але відомо, що свої відносини з тим самим прекрасним принцом з дівочих мрій солістка "ВІА Гри" не афішує і ще жодного разу зі своїм обранцем не з'являлася на публіці:

«Я змушена весь час виправдовуватися, що це сцена, що з продюсером у мене робочі відносини», - сказала співачка і додала з приводу своєї скритності на предмет справ особистих:

"Я не хочу цього робити. Я вірю, що щастя любить тишу. Я не хочу нікому показувати свого чоловіка, я проти цього. Ну блін, це моє, нехай це залишиться вдома! ».

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.