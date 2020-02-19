Дан Балан засумував і не на жарт налякав своїх шанувальників несподіваним постом

Відомий молдавський співак придбав велику популярність серед українців після своєї появи на нашому телебаченні. При цьому головною темою для обговорень стали його стосунки з Тіною Кароль.

Тепер вони разом виступають у ролі тренерів шоу «Голос країни», і пристрасті навколо них тільки розпалюються. Втім, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що виконавець насправді зустрічається з 20-річною студенткою з Харкова.

Сам Балан ніяк не коментує подібні чутки. Однак, можливо, вся ця ситуація почала гнітити співака. Так, як повідомляє Politeka, Балан поділився тривожним постом на своїй сторінці в Instagram. Співак опублікував чорно-біле фото, на якому він сумно дивиться у вікно.

«Що б ви обрали? Світ в якому вас всі люблять...але ви нікого не любите? Або світ де ви всіх любите....а вас ніхто?», - написав Балан в описі до знімку.

Подібні міркування налякали його шанувальників, які тут же спробували з'ясувати, що сталося в житті артиста.

«Дануц, що з настроєм? Мені аж самій сумно стало», «Дан, реально складне питання, всім хочеться, і любити, і бути коханими», «Що за смуток?», «Я б вибрала світ де Тіна любить Дана, а Дан Тіну», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Дан Балан привітав прихильників із Днем Святого Валентина. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував яскраве фото в образі Купідона. На знімку Балан, одягнений у чорний костюм, вигнувся в позі, що зображає стрільбу з лука. Правда, стріла Купідона виявилася не справжньою, її довелося домалювати в фотошопі.

«Щасливого дня Святого Валентина! Нехай буде любов…», - написав артист, заінтригувавши того шанувальників цим посланням.

Нагадаємо, Дан Балан заінтригував посланням після "викриття" його молодої коханки: «Як там Тіна?».

Як повідомляла Politeka, Дан Балан здивував попередженням про «Голос країни» і підкорив зухвалим образом.

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