В мережі спливло курйозне архівне відео з Тіною Кароль та її тоді ще зовсім маленьким сином Веніаміном

Як відомо, Тіна Кароль – не тільки популярна співачка, але й любляча мати. Після смерті чоловіка знаменитість сама виховує сина Веніаміна, якому в минулому листопаді виповнилося вже 11 років.

Зараз хлопчик потихеньку підростає і стає справжньою опорою для своєї мами, але ще зовсім недавно він міг поставити її в незручне становище на очах у всіх. Один з таких інцидентів стався багато років тому, однак відповідний ролик з'явився в мережі на днях.

На відео можна побачити, як тоді ще зовсім молода Кароль дає інтерв'ю Каті Осадчій на червоній доріжці якогось заходу. У цей момент маленький Веніамін несподівано падає прямо на доріжку і демонстративно залишається лежати обличчям вниз.

«Нічого, він так трохи полежить…Все добре», - пожартувала Кароль.

Проте, зрештою їй довелося за руку піднімати впертого сина з підлоги.

«На честь 14 лютого ділюся з вами відео про самому улюбленому чоловікові Тіни Кароль. Цікаво, Веня бачив це?», - йдеться у підписі до відео, розміщеному на одному з фан-акаунтів Кароль в Instagram.

Варто відзначити, що Кароль у своїх інтерв'ю неодноразово називала сина своїм чоловіком мрії.

«Чоловік моєї мрії – це мій улюблений синочок. Якщо б не він, я б здалася», - зізнавалася співачка.

Раніше ми писали про те, що Кароль здивувала стильним кадром в червоному, майже бордовій сукні. Сама Тіна позувала зі стильним макіяжем на обличчі й досить масивними прикрасами.

Варто також зазначити, що створювати настільки дорогі образи співачці допомагають стилісти. Але рука і смак дівчини в її вбранні та аксесуарах відчуваються на всі 100%. Підкреслимо, що Тіна використовує коштовності з червоного і жовтого золота. Артистка часто носить прикраси з східними нотами: вони прекрасно підкреслюють елегантність і жіночність її образ.

Нагадаємо, Кароль показала силу макіяжу на власному прикладі.

Як повідомляла Politeka, Кароль похвалилася своїми головними коштовностями.

Також Politeka писала, що Кароль влаштувала незвичайне шоу в "чоловічому" піджаку.