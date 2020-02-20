Український співак Віктор Павлік, як відомо, одружується на своїй молодій пасії Катерині Репяховій, остання ж - показала, як готується до майбутньої події

На новому опублікованому Катериною фото вона позує у весільній, найімовірніше, сукні. Багатьох вигляд Катерини порадував, а когось - відверто здивував:

«Невже, я наречена🙈», - підписала свій новий знімок Катерина, яка, мабуть, сама не вірить "своєму щастю" і що нарешті дочекалася пропозиції руки і серця від артиста через не один рік стосунків.

На фото молода і струнка блондинка позувала з великим декольте, деякі користувачі мережі припустили, що в такому вбранні дівчина красувалася без бра.

Так волосся Катерині підібрали у високу і, на думку багатьох користувачів в популярній соцмережі, "старомодну" зачіску, на обличчі нареченої був помітний макіяж, Катерина посміхалася, дивлячись прямо в об'єктив камери. У мережі жваво обговорюють вбрання молодої красуні-блондинки - одним з варіантів, який дівчина і продемонструвала на новому фото, була класична світла сукня з рукавом і, як зазначалося вище, значним вертикальним декольте.

Фоллловеры пишуть на адресу нареченої Віктора Павліка чимало компліментів і бажають парі всього найкращого.

Нагадаємо, раніше на нових опублікованих кадрах зі сторіз, Катерина роздягнена, ймовірно, в рушнику, вимазує своє тіло якоюсь незрозумілою білою повітряною «субстанцією»:

«Такий собі лосьон для тіла)))», - підписала кадри Катерина. Ймовірно, дівчина придбала якийсь доглядовий засіб, але розчарувалася в його якості.

Раніше, в ефірі телепередачі «Світське життя» Віктор Павлік сказав:

"Ще незрозуміло коли, чи то в травні, чи в червні. Десь Катя там на зірках ворожить і розраховує. Вона дуже хоче весілля", - каже співак.

Він зазначив, що 2020 рік буде високосним, і забобонні люди вважають, що для шлюбу це не найкращий період, проте сам Павлік не вірить у погані ознаки.

"Ми в це не віримо, навпаки, 2020 - дуже крута цифра".

Крім того, він не став приховувати, що давно знайомий зі своєю тещею, яка старша за нього на 4 роки. Виявилося, її думка про різницю у віці майбутнього подружжя нікого не хвилює.

"Мені не дуже цікаво, як її мама відреагувала на нашу різницю у віці. Головне, що ми з Катею любимо одне одного, - стверджує Віктор.

Нагадаємо, молода коханка Павліка вразила інтимною витівкою перед весіллям: «роздяглася і…».

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