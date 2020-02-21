Як би виглядали зірки, якби були героями відомої гри "Mortal Kombat"

Мабуть таку фантазію вирішив перетворити в реальність блогер BabyZone, пише Politeka.net.

Користувач мережі скористався технологіям DeepFake і DeepFace, за допомогою яких замінив персонажів файтинга "Mortal Kombat 11". Тепер замість звичайних персонажів можна помітити відомих акторів.

Автор ролика задіяв актрис Анджеліну Джолі, Холлі Беррі, Галь Гадот, Дженіфер Лоуренс та Скарлетт Йоханссон.

Також можна помітити акторів Донні Йена і Крістофера Ламберта.

За кілька днів ролик зібрав 144 тисяч переглядів і більше 2000 лайків. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Користувачі мережі захопилися роботою BabyZone.

Галь Гадот і її прототип Кітана

Холлі Беррі стала Джейд

Скарлетт Йоханссон і Анджеліна Джолі – Соня

Дженіфер Лоуренс – Кессі Кейдж

Донні Йен став Кунг Лао

Крістофер Ламберт - Рейденом

Нагадаємо, нещодавно Холлі Беррі задерла футболку, щоб показати ідеальний прес і опублікувала фото в Instagram.

Вона зараз займається з Мубараком Маліком, щоб підготуватися до зйомок фільму "В синцях". У стрічці Беррі буде не тільки грати головну роль, але і візьме на себе обов'язки режисера і продюсера.

Фанати і колеги почали активно обговорювати знімок. Шанувальники назвали жінку ідеальною.

Раніше повідомлялося, що Скарлетт Йоханссон показала фігуру у платті-бюстьє від Oscar de la Renta. Таке вбрання дівчина вибрала на церемонію Оскар.

Сукня підкреслила вигини знаментості, вона виглядала неймовірно красиво. Макіяж з акцентом на очі доповнив образ. В черговий раз Скарлетт підкорила зовнішнім виглядом і вишуканістю.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі хотіла всиновити чи удочерити ще одну дитину з бідної країни, але їй не дозволяв колишній чоловік Бред Пітт. Тепер же Джолі ніхто не завадить.

Наближений до зіркової сім'ї розповів ЗМІ, що Джолі не просто замислюється про це, але і вже розпочала серйозну підготовку: відвідує дитячі будинки в Сирії, Гаїті, а також в Ефіопії та інших частинах Африки.

Нагадаємо, що Джолі на межі, зірка розкрила справжню причину розлучення з Піттом: "Випивав і...".

Також Politeka писала, що у мережу злили рідкісні кадри щасливою зіркової пари Пітта і Еністон.

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