Деяким зіркам незважаючи на божевільний графік і шалену популярність вдається зберігати міцну сім'ю

В українському шоу-бізнесі багато міцних сімейних пар, на яких не тільки приємно дивитися, але і є чому у них повчитися. Незважаючи на велику кількість гучних розлучень серед зірок у шоу-бізнесі є ще місце для справжнього кохання.

Марина і Павло Зіброви у шлюбі майже 26 років. Вони познайомилися в далекому 1992 році і з тих пір не розлучалися. У пари є двоє дітей. В цьому році Зіброви відзначать срібне весілля.

Зірка «Квартал 95» Олена Кравець вже 17 років щаслива в шлюбі. Її чоловік Сергій спочатку був просто другом. Вони познайомилися в університеті, де грали в КВН.

Весілля Олени та Сергія відбулося в 2002 році. У пари троє дітей. При чому двійнят Олена народила в 2016 році, тому зараз у подружжя вдосталь клопоту з малюками.

Телеведуча Маша Єфросиніна та її чоловік Тімур Хромаєв разом 16 років. У пари двоє дітей. Як неодноразово розповідала Маша, вони познайомилися біля кіоску. Тімур її не впізнав, хоча на той момент вона вже була зіркою телеекранів.

Єфросиніна зізнавалася, що у пари був кризовий період, але вони його пережили, після чого в шлюбі народився син Олександр. Також у пари є доросла дочка Нана.

Оля і Вадим Полякови разом 15 років. Вадим закохався в Ольгу, коли вона виступала на його дні народження.

На той момент чоловік був одружений, але заради Ольги він розлучився. Пара одружилася в 2004 році. Разом з чоловіком Оля виховує двох прекрасних дочок.

Нагадаємо, що Олена Кравець злегка оголилася на камеру і розповіла про своїх улюбленців: "Їх багато".

А ще Politeka писала, що дочка Єфросиніної вразила схожістю із зірковою мамою: «Неймовірна».

Також Politeka повідомляла, що ненафарбована Оля Полякова показала обличчя крупним планом, кадри облетіли мережу: "Як помолодшала!".