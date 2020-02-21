Ще під час роботи в Мінську у Дмитра Шепелєва була кохана на ім'я Анна Старцева, яка сьогодні не любить згадувати про ці відносини

Про це пише видання Стархит.

Ще в далекому 1997 році Дмитро Шепелєв працював над створенням програми «5х5», і на цих зйомках Дмитро познайомився з дівчиною на ім'я Анна, з якою у нього зав'язався бурхливий роман.

Через сім років вони зіграли весілля, але їх союз був приречений на розвал: майже відразу після розпису Дмитро Шепелєв поїхав в Київ. Закохані перестали спілкуватися і оформили офіційне розлучення вже через три тижні.

Ганна недовго залишалася одна і незабаром знайшла нову любов — Юрія Таболіна. Раніше він вважався досить відомим телеведучим в Мінську, але останні кілька років займається бізнесом.

У шлюбі у Ганни та Юрія народилися троє дітей. Чоловік Старцевої постійно зізнається їй у коханні в соціальних мережах, розповідаючи про те, як йому пощастило з другою половинкою.

«Ось уже 11 років офіційно і 14 неофіційно тримаємося один за одного. Не ослабляй хватку, улюблена», — писав Юрій в соцмережах.

Що стосується Ганни, то вона давно закинула телебачення і присвятила своє життя психології. Вона займає посаду викладача кафедри психотерапії та медичної психології в Білоруської медичної академії післядипломної освіти.

Про Шепелєва блондинка не бажає говорити. Вона зізналася, що досі підтримує зв'язок з мамою телеведучого, але вони ніколи не обговорюють особисте життя Дмитра.

Раніше ми розповідали про те, що чоловік померлої Жанни Фріске приголомшив пікантною детальністю. Колишній український телеведучий Дмитро Шепелєв, який довгий час працював на телеканалі «M1», поділився історією про те відрізку часу.

У своєму пості телеведучий розповів — він працював з відомої української провідної Василісою Фроловою. Багато років тому обидва вели ранкове шоу на «M1».

Як зізнався Шепелєв, для нього це була не робота, адже вони з Василиною «валяли дурня» щоранку, п'ять днів на тиждень. За словами телеведучого, одного разу вони вийшли в ефір голими.

«Серйозно. Не брешу. Ранок після свята Івана Купала. Так, ранок, прямий ефір і нуль одягу», — написав Шепелєв.

Нагадаємо, Шепелєв наразився на жорстку критику з-за весілля з новою коханою.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.

Також Politeka повідомляла, що Жанна Фріске подала голос з того світу.