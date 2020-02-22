Українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

цього разу співачка вирішила показати цілу добірку кадрів з відпочинку, архівних відео, зроблених перед концертом, а також ролики з колегою по групі. На представленій збірці Слава здивувала дикими танцями і спокусливими нарядами - від чорного білизни, до червоного купальника.

Зазначимо, дану підбірку в Instagram Слава представила, щоб показати, як веселиться під музику свого друга:

«Нова пісня мого улюбленого @arteminyan1 під яку хочеться танцювати в будь-якому вигляді і кондиції 🤣посилання в сторіс 😘», – пише співачка.

До цього також на фото і відео Слава показала місце, де проводить час, а також не забула показати себе і свій «образ дня». Співачка, до речі, часто показує себе в природному вигляді і без будь-якого макіяжу на обличчі.

Варто також відзначити, що не так давно артистка провела з дітьми відпустку за кордоном, а також засвітилася там разом із зірковими колегами, відразу ж привертає увагу ЗМІ до своєї персони.

Також артистка вирішила показати чергову зміну іміджу. Як відомо, у співачки рідкісний і незвичайний колір волосся. Мідний відтінок її локонів не раз привертав до неї увагу, а сьогодні артистка показала, як стиліст додає нового відтінку її волоссю.

Так, на новому відеоролику в Instagram видно, як вона зважилася на перший крок – змінила колір чубчика і высветлила пасма. На відео представлена нарізка кадрів, зроблена під час запису процесу процес її перевтілення. Стиліст працює над її пасмами, поки Слава терпляче сидить у кріслі.

"Тепер я теж "с**ка фарбована", нехай навіть в районі чубчика. Але все одно приємно. Жека, ти вмієш зрізати і пофарбувати ці нудні будні. Люблю і довіряю", - пише Слава під роликом. Користувачі мережі тут же прокоментували побачене.

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