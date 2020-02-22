Українська співачка Тіна Кароль підігріває публіку перед жарким фіналом Нацвідбору на "Євробачення 2020", показуючи себе у вельми спокусливому образі

Як передає Politeka.net, зірка поділилася кадром в "сторіз" в Instagram, на якому постала в чорній сукні з неймовірно привабливим вирізом на грудях. Кароль трохи зігнулася, склавши руки попереду, підкреслюючи тим самим апетитну зону декольте. Від такого чудового видовища можна отримати надлишок гормону щастя.

У підписі до фото Тіна запитує у фанатів, чи чекають вони її сьогоднішній виступ, 22 лютого, у фіналі Нацвідбору на "Євробачення 2020".

Зазначимо, сьогодні крім номерів учасників (а їх всього шестеро вибилося на фінішну пряму), виступлять також Вєрка Сердючка, Кароль і Джамала. Тіна пообіцяла влаштувати справжній небувалий сюрприз своїм шанувальникам. Аж мурашки по шкірі: що ж такого задумала зірка?

Раніше ми повідомляли, Кароль здивувала кадрами зі свого концерту, на яких постала в кружевній білизні й прозорій сукні-халаті під час виконання пісні "Закрила твої очі". Очевидно, що артистка зовсім не соромиться показувати свої розкішні принади на публіці.

"Пісня яка вбиває мене кожен раз 💔 сильно 🤧"; "до мурашок і назад це неймовірно😍"; "Потужно!!!❣️🔥"; "Очко звичайно від'їла шикарне😊"; "кожен раз вмираю від цієї пісні 💔", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, Тіні приписують роман з її колегою на проекті "Голос країни" співаком Даном Баланом. Навіть після того, як з'явилася інформація, що артист насправді зустрічається зі студенткою з Харкова, в мережі продовжують бурхливо обговорювати можливі романтичні відносини між ними. Та й самі артисти постійно підливають масла у вогонь.

Нещодавно Балан виконав "шлюбний танець" (користувачі охрестили його павичем) перед Кароль, спокусливо виляючи "п'ятою точкою". Варто відзначити, що Тіна оцінила цей "жест", відкривши рот від подиву.

Нагадаємо, Дан Балан заінтригував посланням після "викриття" його молодої коханки.

Як повідомляла Politeka, Кароль після фото коханки Дана Балана показала себе в негліже.