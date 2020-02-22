Наталія Горова , прийомна дочка українського продюсера Потапа і рідна – його колишньої дружини продюсера Ірини Горової, вразила новим фото поблизу

Дівчина часто ділиться особистими фото в соцмережі Instagram, демонструє знімки відвертого характеру, а також розповідає про прогрес в схудненні, пише Рoliteka.net.

Нещодавно красуня знову пофарбувала волосся в рожевий колір. А в цей раз вона купила незвичайну косметику, яка не сподобалася її фоловерам. Багато відзначили, що вона ніби плаче на фото.

насправді ж Наташа Горова купила блискучу підводку на водній основі, яку вона завдала під очі, а не навпаки. Ефект мокрих очей зробив свою справу, і шанувальники відповіли несильним критикою її нового іміджу.

«Купила підведення під очі і тепер я офіційно фарбуюся. До речі, пишу оповідання. Якщо я його закінчу, може раз на тиждень буду ділитися з вами шматочками?», – запитала вона у своєї аудиторії.

Шанувальники ж не надали значення її словам про тязі до письменництва, а взялися критикувати її вигляд: «А може якусь іншу знайдеш? Виглядає так, як ніби ти плакала».

Нагадаємо, що на одному з останніх фото Горова позує в мереживній прозорому ліфчику. Дочка Потапа зафарбувала принади білим, щоб зробити фото більш належним до показу для великої аудиторії.

Красуня робила селфи в дзеркало. Вона посміхалася, дивлячись в телефон. Можна помітити манікюр з білими гострими ноготочками і татуювання.

Завершують образ дочки репера різні прикраси. Позаду помітна ліжко, комод і стіл. Сама Наталя сиділа на підлозі.

Увага також привернув колір волосся красуні: на одному фото він рожевий, а на другому - рудий.

"А може бути я рижик? 😋", - запитала Наталя в передплатників.

Пост Наталії зібрав понад 2,5 тисяч лайків та коментарів.

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