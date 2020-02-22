Легенда російської естради Алла Пугачова покрасувалася в ефектному світлому вбранні поруч зі своїм чоловіком Максимом Галкіним

Як передає Politeka.net, фанати артистки опублікували у соцмережі архівне фото, де Пугачова і Галкін милуються за сніданком.

На знімку пара красується біля столу з усілякими смаколиками, зокрема, Максим Галки сидить за столом. Перед ним на білій скатертині стоять тарілки з гарячими млинцями, які комік дуже любить, фруктами і іншою їжею. Подружжя при цьому ніжно дивиться один на одного.

Алла Борисівна постала на знімку в сукні з елементами рожевого і білого кольорів, а Галкін був у футболці і кофті.

Шанувальникам зоряної сім'ї кадр дуже сподобався, вони пишуть на адресу пари масу приємних коментарів:

«Лялечка, обожнюю»

«Красиві»

«Дивлячись на вас, віриш в нескінченну любов! Ось що ви робите для людей!»

«… Обстановка домашня, затишна! Всього вам найкращого!»

Раніше ми повідомляли, Пугачова приголомшила зізнанням про пластичні операції у своєму житті. Незважаючи на заборони медиків через серце, артистка все ж ризикувала власним здоров'ям заради вічної молодості і краси.

"Як ніколи не робила?! (пластику, – прим. ред.) що я божевільна? Звичайно, я робила пластику колись. Але оскільки через проблеми з серцем лікарі мені заборонили загальний наркоз, я робила під місцевим якісь маленькі підтяжки. Тут мені робили (показує на лоб), і тут теж (показує на вилиці)", – заявила примадонна.

Крім операцій Пугачова користується спеціальними кремами, які їй привозять з Ізраїлю.

За її словами, у неї "хороша порода", тому їй достатньо змішати вітамін Е з тими кремами, накласти на шию та обличчя, щоб зберігати свіжість шкіри.

Нагадаємо, Пугачова розкрила таємницю, як хірурги перекроїли їй обличчя: "Робили операції на...".

Як повідомляла Politeka, Пугачова зробила несподіване зізнання про шлюб з Кіркоровим: "Роги наставила...".

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