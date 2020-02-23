Їх набагато більше, ніж здається

В інтернет-мережі з'явилася добірка світових зірок, яким вдається здаватися молодше своїх років

Про це повідомляє Clutch.

Так, на першому місці йде актриса Дженніфер Еністон. Її прихильники вже довгий час підозрюють, що жінка лягала під ніж хірурга, але це не так. Сама актриса зізнається, що їй допомагають зберегти молодість мікроструми і лазери.

Далі йде Меган Маркл. Зірка стверджує, що допомогти зберегти свіжість їй допомагає макіяж. Перше – рум'яна, вони повинні бути не дуже яскраві, а лише додавати природний колір. Краще вибирати блідий шиммерный відтінок і акуратно нанести його, зовсім небагато. Також варто приділити увагу куточках очей і тіні.

Не менш цікавим виглядає ситуація з Вікторією Бекхем. Залишатися у формі їй допомагають дієти, які вона дотримується протягом вже багатьох років. Крім того, жінка відмовилася від м'яса.

Як повідомлялося раніше, очью 10 лютого пройшла церемонія нагородження премії "Оскар". Яскравий захід щороку здатне здивувати глядачів. У цьому році в номінації "Краща актриса" виграла Рене Зеллвегер.

Зірки зіграла в біографічній драмі "Джуді", режисера Руперта Гулда. Фільм розповідає про американській актрисі і співачці Джуді Гарленд.

Для виходу зірка вибрала довге біле плаття з одним рукавом. Нарял відкрив плече зірки. Сукня підкреслила красиву фігуру артистки. Завершили образ аксесуари і проста зачіска.

Нагадаємо, хто з акторів номінований на Оскар : фото голлівудських красунчиків.

Як повідомляла Politeka, Оскар : скільки номінацій і хто претендує на звання кращого фільму.

Також Politeka писала, що названі номінанти на премію «Оскар»: хто побореться за престижну статуетку.