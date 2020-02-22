Відома українська виконавиця Настя Каменських засвітилася на публіці з іншим чоловіком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Каменських позує разом з керівником компанії ALIGHT Владимирм Андрусишиним. Поруч з нею позує Потап, який стоїть з Людмилою Андрусишиною.

Уточнимо, що знімок спровокувала справжню бурю серед шанувальників Каменських.

«Настя, я твоя фанатка! Ти – бомба!», «супер», «вау, які сердечка», «ідеальні», «супер пара», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон.

Причому Настя також стала часто з'являтися з Потапом на забавних роликів, знятих разом, щоб підігріти інтерес до нових музичних робіт. Приміром, цього разу на сторінці Потапа з'явилося ніжне фото з дружиною.

наприклад, цього разу на сторінці зірки з'явилося подібне відео, щоб привернути увагу до нової пісні Олексія. Так, представлених на кадрах Настя в одязі Потапа показала, як рухається під нову пісню Потапа «Дівчисько».

Трохи після в кадрі з'являється сам Потап в абсолютно несподіваному образі. Він ніби зображує вагітну Настю – у нього на голові тюрбан з рушника, а величезна нібито вагітний живіт прикритий жіночим вбранням.

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